Цены в Украине — в Минагро дали прогноз по стоимости мяса, яиц и молока в 2024 году

Продукция на столичном рынке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Министерстве аграрной политики спрогнозировали, каких ожидать цен осенью текущего года на ключевые продукты питания. Речь идет о возможном колебании стоимости свинины, мяса птицы, яиц и молока.

Об этом говорилось в ходе дискуссии, организованной Центром экономической стратегии (ЦЭС).

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Как изменятся цены на ключевые продукты в Украине

Так, по словам первого замминистра аграрной политики Тараса Высоцкого, цены не будут стоять на месте, однако повышение не будет критическим. По его прогнозу, следует готовиться к новым расценкам на молочные продукты в Украине, тогда как цены на свинину, мясо птицы и яйца изменятся не слишком.

Он объяснил, почему могут подскочить цены на молоко. Причиной является серьезная жара летом этого года, которая негативно повлияла на кормовые культуры.

"Это уже ощущается по ценам на молоко. Там есть удорожание, есть уменьшение производства. Есть такой тренд, что молоко и молочная продукция будут влиять на инфляцию", — пояснил он, подчеркнув, что такая динамика наблюдается не только в Украине, но и границей.

Что касается колебаний цен на мясо птицы, свинину и яйца, то они будут умеренными.

"Но в целом оно не падает. И, скорее всего, будет держаться на уровне в среднем предыдущего года плюс-минус. Предварительный прогноз показывает, что существенных изменений не будет", — подчеркнул замминистра аграрной политики.

Ценовая ситуация в 2024-м

За последний месяц 2024 года среди продуктов питания наибольшими темпами подорожали овощи (+5,2%) и яйца (+7,1%).

Однако в годовом измерении ценовая динамика была разнонаправленной — овощи подорожали на 36%, тогда как стоимость яиц упала на 20%.

В целом цены подскочили на все пищевые продукты, кроме фруктов (-7,4%). Зафиксировали также подорожание сахара (+2,3%) и хлеба (+2,4%).

Ценовая динамика. Источник: Госстат

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре на оптовом рынке за последнюю неделю после продолжительного снижения резко выросли в цене тепличные огурцы. Производители повысили стоимость сразу на 35%.

Также мы писали, что в конце лета 2024 потребительская инфляция в Украине ускорилась, достигнув 7,5% в годовом измерении по сравнению с 5,4% в июле. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на продукты.