Тарифы на электричество и газ — в Минфине рассказали, ждать ли повышения

Прибор учета электроэнергии. Фото: Unsplush

В Министерстве финансов оценили возможное повышение тарифов на энергоносители. В ведомстве отметили, что во время полномасштабной войны такая мера возможна исключительно при условии предоставления достаточной и адресной помощи для защиты уязвимых домохозяйств.

Об этом говорится на портале Минфина.

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Угроза повышения тарифов на энергоносители

Как рассказали в Министерстве финансов, в обновленном меморандуме Международного валютного фонда по результату пятого пересмотра программы Extended Fund Facility нет прямого обязательства для Украины по новым тарифам на энергоносители.

Там пояснили, что украинская сторона совместно с международными экспертами рассматривают разные варианты поддержки энергостабильности страны, учитывая значительный ущерб, нанесенный Россией энергосистеме. В меморандуме допускаются разные потенциальные варианты реформирования энергосистемы страны, однако прямого требования по повышению тарифов нет.

Так, пять обновлений меморандумов содержали блок о реформе энергосектора с потенциальной возможностью повышения тарифов на энергоносители, как вариант решения проблем в энергосекторе из-за войны. Однако важно то, что соответствующее мероприятие станет возможным исключительно при условии выделения достаточных и адресно направленных финансов для защиты уязвимых категорий граждан.

Как известно, в Украине правительство фактически в начале полномасштабной войны ввело мораторий на повышение тарифов на природный газ, горячую воду и отопление.

В то же время, стоимость электроэнергии в стране за время военного положения пересматривалась уже дважды. С 1 июня 2023 года правительство установило единый тариф на электроэнергию для населения на уровне 2,64 грн/кВт-час (с НДС), до того было 1,44 грн/кВт-час. В мае этого года правительство одобрило решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения до 4,32 грн (с НДС) за 1 кВт-ч.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторым клиентам газоснабжающей компании "Нафтогаз" могут вернуть средства по оплате счетов. Это может произойти в одном случае.

Также мы писали, что осенью 2024 года украинцам начали присылать "третью платежку" за природный газ. Она касается оплаты новой коммунальной услуги по техническому обслуживанию внутридомовых систем.