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Что будет с тарифами на электричество и газ в Украине — заявление Минфина

22 октября 2024 09:07
Ксения Симонова - Редактор
Тарифы на электричество и газ — в Минфине рассказали, ждать ли повышения
Прибор учета электроэнергии. Фото: Unsplush
Ксения Симонова - Редактор

В Министерстве финансов оценили возможное повышение тарифов на энергоносители. В ведомстве отметили, что во время полномасштабной войны такая мера возможна исключительно при условии предоставления достаточной и адресной помощи для защиты уязвимых домохозяйств.

Об этом говорится на портале Минфина.

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Как рассказали в Министерстве финансов, в обновленном меморандуме Международного валютного фонда по результату пятого пересмотра программы Extended Fund Facility нет прямого обязательства для Украины по новым тарифам на энергоносители.

Там пояснили, что украинская сторона совместно с международными экспертами рассматривают разные варианты поддержки энергостабильности страны, учитывая значительный ущерб, нанесенный Россией энергосистеме. В меморандуме допускаются разные потенциальные варианты реформирования энергосистемы страны, однако прямого требования по повышению тарифов нет.

Так, пять обновлений меморандумов содержали блок о реформе энергосектора с потенциальной возможностью повышения тарифов на энергоносители, как вариант решения проблем в энергосекторе из-за войны. Однако важно то, что соответствующее мероприятие станет возможным исключительно при условии выделения достаточных и адресно направленных финансов для защиты уязвимых категорий граждан.

Как известно, в Украине правительство фактически в начале полномасштабной войны ввело мораторий на повышение тарифов на природный газ, горячую воду и отопление.

В то же время, стоимость электроэнергии в стране за время военного положения пересматривалась уже дважды. С 1 июня 2023 года правительство установило единый тариф на электроэнергию для населения на уровне 2,64 грн/кВт-час (с НДС), до того было 1,44 грн/кВт-час. В мае этого года правительство одобрило решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения до 4,32 грн (с НДС) за 1 кВт-ч.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторым клиентам газоснабжающей компании "Нафтогаз" могут вернуть средства по оплате счетов. Это может произойти в одном случае.

Также мы писали, что осенью 2024 года украинцам начали присылать "третью платежку" за природный газ. Она касается оплаты новой коммунальной услуги по техническому обслуживанию внутридомовых систем.

тарифы коммунальные услуги ЖКХ газ электроэнергия Минфин

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08:41 Залужный встретился с гимнасткой, потерявшей ногу в результате обстрела

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

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