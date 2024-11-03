Пенсійна реформа — які зміни чекають на пенсіонерів у 2025 році

Літня жінка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З 1 липня 2025 року в Україні має бути впроваджена нова пенсійна реформа, яка буде зосереджена на накопичувальній системі. Це зумовлено тим, що чинні соціальні внески не забезпечують достатнього фінансування для виплат.

Про це розповідає 24 Канал.

Читайте також:

Деталі пенсійної реформи 2025 року

Сьогодні більше 5 мільйонів пенсіонерів отримують пенсії, що не перевищують 4 000 гривень, внаслідок чого дефіцит доводиться покривати за рахунок податкових надходжень.

Основним елементом реформи стане перехід на накопичувальну систему з обов'язковими внесками громадян на їхні особисті рахунки, що планується розпочати з липня. Реформа зумовлена кількома чинниками:

зменшенням чисельності населення;

старінням нації;

зниженням рівня народжуваності;

скороченням кількості працездатних громадян.

Важливо підкреслити, що накопичувальна система буде обов'язковою для громадян, які народилися після 2000 року, тоді як інші матимуть можливість приєднатися до неї на добровільних засадах. Кошти з накопичувальної системи будуть виплачуватися після виходу на пенсію, а ефект від реформи стане помітним лише через 20–30 років.

Також варто зазначити, що відповідно до нової системи пенсії становитимуть 40% від заробітної плати за умови наявності повного страхового стажу, що практично вдвічі перевищує нинішній рівень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські держслужбовці за чинним законодавством отримують значно вищі пенсії на відміну від більшості громадян. Відомі особливості обрахунку та розміри виплат.

Ми також писали, що прокурори в Україні можуть втратити свої величезні пенсії. Це стане можливим, якщо в країні затвердять єдиний підхід до перерахунку пенсій, незалежно від закону, на основі якого вони обчислюються.