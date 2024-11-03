Пенсионная реформа — какие изменения ждут пенсионеров в 2025 году

Что будет с пенсиями в следующем году — детали реформы
С 1 июля 2025 года в Украине должна быть внедрена новая пенсионная реформа, которая будет сосредоточена на накопительной системе. Это связано с тем, что действующие социальные взносы не обеспечивают достаточного финансирования для выплат.
Об этом рассказывает 24 Канал.
Детали пенсионной реформы 2025 года
Сегодня более 5 миллионов пенсионеров получают пенсии, не превышающие 4000 гривен, в результате чего дефицит приходится покрывать за счет налоговых поступлений.
Основным элементом реформы станет переход на накопительную систему с обязательными вкладами граждан на их личные счета, которые планируется начать с июля. Реформа обусловлена несколькими факторами:
- уменьшением численности населения;
- старением нации;
- снижением уровня рождаемости;
- сокращением количества трудоспособных граждан.
Важно подчеркнуть, что накопительная система будет обязательной для граждан, родившихся после 2000 года, тогда как другие смогут присоединиться к ней на добровольных началах. Средства из накопительной системы будут выплачиваться после выхода на пенсию, а эффект от реформы станет заметен только через 20–30 лет.
Также следует отметить, что в соответствии с новой системой пенсии будут составлять 40% от заработной платы при наличии полного страхового стажа, что практически вдвое превышает нынешний уровень.
Что еще стоит знать
Напомним, украинские госслужащие по действующему законодательству получают значительно более высокие пенсии в отличие от большинства граждан. Известны особенности учета и размеры выплат.
Мы также писали, что прокуроры в Украине могут потерять свои огромные пенсии. Это станет возможным, если в стране будет утвержден единый подход к перерасчету пенсий, независимо от закона, на основе которого они исчисляются.
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