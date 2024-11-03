Пенсионная реформа — какие изменения ждут пенсионеров в 2025 году

Пожилая женщина. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С 1 июля 2025 года в Украине должна быть внедрена новая пенсионная реформа, которая будет сосредоточена на накопительной системе. Это связано с тем, что действующие социальные взносы не обеспечивают достаточного финансирования для выплат.

Об этом рассказывает 24 Канал.

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Детали пенсионной реформы 2025 года

Сегодня более 5 миллионов пенсионеров получают пенсии, не превышающие 4000 гривен, в результате чего дефицит приходится покрывать за счет налоговых поступлений.

Основным элементом реформы станет переход на накопительную систему с обязательными вкладами граждан на их личные счета, которые планируется начать с июля. Реформа обусловлена несколькими факторами:

уменьшением численности населения;

старением нации;

снижением уровня рождаемости;

сокращением количества трудоспособных граждан.

Важно подчеркнуть, что накопительная система будет обязательной для граждан, родившихся после 2000 года, тогда как другие смогут присоединиться к ней на добровольных началах. Средства из накопительной системы будут выплачиваться после выхода на пенсию, а эффект от реформы станет заметен только через 20–30 лет.

Также следует отметить, что в соответствии с новой системой пенсии будут составлять 40% от заработной платы при наличии полного страхового стажа, что практически вдвое превышает нынешний уровень.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские госслужащие по действующему законодательству получают значительно более высокие пенсии в отличие от большинства граждан. Известны особенности учета и размеры выплат.

Мы также писали, что прокуроры в Украине могут потерять свои огромные пенсии. Это станет возможным, если в стране будет утвержден единый подход к перерасчету пенсий, независимо от закона, на основе которого они исчисляются.