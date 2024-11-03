Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Что будет с пенсиями в следующем году — детали реформы arrow

Что будет с пенсиями в следующем году — детали реформы

3 ноября 2024 06:10
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Пенсионная реформа — какие изменения ждут пенсионеров в 2025 году
Пожилая женщина. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

С 1 июля 2025 года в Украине должна быть внедрена новая пенсионная реформа, которая будет сосредоточена на накопительной системе. Это связано с тем, что действующие социальные взносы не обеспечивают достаточного финансирования для выплат.

Об этом рассказывает 24 Канал.

Читайте также:

Детали пенсионной реформы 2025 года

Сегодня более 5 миллионов пенсионеров получают пенсии, не превышающие 4000 гривен, в результате чего дефицит приходится покрывать за счет налоговых поступлений.

Основным элементом реформы станет переход на накопительную систему с обязательными вкладами граждан на их личные счета, которые планируется начать с июля. Реформа обусловлена несколькими факторами:

  • уменьшением численности населения;
  • старением нации;
  • снижением уровня рождаемости;
  • сокращением количества трудоспособных граждан.

Важно подчеркнуть, что накопительная система будет обязательной для граждан, родившихся после 2000 года, тогда как другие смогут присоединиться к ней на добровольных началах. Средства из накопительной системы будут выплачиваться после выхода на пенсию, а эффект от реформы станет заметен только через 20–30 лет.

Также следует отметить, что в соответствии с новой системой пенсии будут составлять 40% от заработной платы при наличии полного страхового стажа, что практически вдвое превышает нынешний уровень.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские госслужащие по действующему законодательству получают значительно более высокие пенсии в отличие от большинства граждан. Известны особенности учета и размеры выплат.

Мы также писали, что прокуроры в Украине могут потерять свои огромные пенсии. Это станет возможным, если в стране будет утвержден единый подход к перерасчету пенсий, независимо от закона, на основе которого они исчисляются.

выплаты реформы реформа пенсионеры деньги пенсии

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:02 В Чернигове женщина похитила из магазина куртку — приговор суда

08:01 Южная Корея может увеличить помощь Украине, — ISW

07:44 В Киеве упали обломки беспилотника — фото последствий

07:30 Повестки с задержкой по почте — могут ли за них штрафовать

07:21 В Харькове судили монаха-рецидивиста — выманивал в церкви деньги

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

07:15 Стало известно, попал ли Довбик в заявку на следующий матч Ромы

07:01 Клиенты ПриватБанка не могут снять деньги за границей — детали

06:40 Цены на медь в ноябре — сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:30 Выплаты родственникам на похорон воина — размер денежной помощи

06:30 Цены на кукурузу — сколько стоит зерно в начале ноября

08:02 В Чернигове женщина похитила из магазина куртку — приговор суда

08:01 Южная Корея может увеличить помощь Украине, — ISW

07:44 В Киеве упали обломки беспилотника — фото последствий

07:30 Повестки с задержкой по почте — могут ли за них штрафовать

07:21 В Харькове судили монаха-рецидивиста — выманивал в церкви деньги

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

07:15 Стало известно, попал ли Довбик в заявку на следующий матч Ромы

07:01 Клиенты ПриватБанка не могут снять деньги за границей — детали

06:40 Цены на медь в ноябре — сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:30 Выплаты родственникам на похорон воина — размер денежной помощи

06:30 Цены на кукурузу — сколько стоит зерно в начале ноября

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

23:08 Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

Text

15:23 Военный объяснил, почему бойцы не хотят оставаться в армии

Text

12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

Text

10:47 ВПЛ не пользуются программой єОселя — Шуляк объяснила что не так

Text

08:22 Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

1 ноября 2024
Text

22:33 Денег на компенсации за уничтоженное жилье больше нет, — Шуляк

Text

21:31 Кто запустил мост Метро и какая его судьба — детали "Наша справа"

Text

17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

Text

15:50 Шуляк объяснила, почему сейчас невозможно провести выборы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

25 октября 2024

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд