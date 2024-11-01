Пенсії в Україні — які суми виплат отримують державні службовці у 2024 році

Пенсії чиновників в Україні — які нюанси призначення та суми
Українські держслужбовці за чинним законодавством отримують значно вищі пенсії на відміну від більшості громадян. Відомі особливості обрахунку та розміри виплат.
Про це повідомляють фахівці Пенсійного фонду.
Особливості призначення пенсій чиновникам
За даними ПФУ, питання призначення пенсій чиновникам регулюється законом "Про державну службу" №889 від 2015 року, пенсійне забезпечення для держслужбовців здійснюється за законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Згідно з документами, право на пенсію за спеціальним законодавством мають тільки ті чиновники, у яких станом на 1 травня 2016 року:
- налічувалось щонайменше десять років стажу на держпосадах і займали їх на момент зазначеної дати;
- мали мінімум 20 років стажу роботи на держслужбі, незалежно від фактичного зайняття посади на 1 травня 2016-го.
Окрім того, на спецпенсію, відповідно до урядової постанови №622, мають право:
- чоловіки, які досягнули віку 62 років;
- жінки, які досягли пенсійного віку, визначеного у ст. 26 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Які розміри пенсій мають чиновники
За законодавством, розмір пенсії для держслужбовців становить 60% від середньої зарплати, з якої було сплачено внески на загальнообов'язкове державне соцстрахування. У випадку, якщо на момент звернення особа вже не займає держпосади, для розрахунку береться зарплата, яку отримувала на останній посаді на держслужбі.
До змін у законодавстві, розмір пенсійних виплат держслужбовцям міг досягати 90% від зарплати, для високопосадовців пенсія не мала взагалі обмежень за розміром. У 2015-му встановили обмеження на максимальну пенсію — не більше десяти прожиткових мінімумів.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в українців, яким не вистачає стажу для вчасного виходу на заслужений відпочинок та права на пенсію, є можливість його докупити. Відомо, скільки коштує один рік стажу у 2024 році.
Також ми писали, що у листопаді українські пенсіонери отримають більші виплати за рахунок призначення вікових надбавок та допомоги від ВПП ООН. Водночас, частина громадян буде позбавлена пенсій.
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