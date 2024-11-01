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Пенсії чиновників в Україні — які нюанси призначення та суми

1 листопада 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — які суми виплат отримують державні службовці у 2024 році
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українські держслужбовці за чинним законодавством отримують значно вищі пенсії на відміну від більшості громадян. Відомі особливості обрахунку та розміри виплат.

Про це повідомляють фахівці Пенсійного фонду.

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Особливості призначення пенсій чиновникам

За даними ПФУ, питання призначення пенсій чиновникам регулюється законом "Про державну службу" №889 від 2015 року, пенсійне забезпечення для держслужбовців здійснюється за законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з документами, право на пенсію за спеціальним законодавством мають тільки ті чиновники, у яких станом на 1 травня 2016 року:

  • налічувалось щонайменше десять років стажу на держпосадах і займали їх на момент зазначеної дати;
  • мали мінімум 20 років стажу роботи на держслужбі, незалежно від фактичного зайняття посади на 1 травня 2016-го.

Окрім того, на спецпенсію, відповідно до урядової постанови №622, мають право:

  • чоловіки, які досягнули віку 62 років;
  • жінки, які досягли пенсійного віку, визначеного у ст. 26 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Які розміри пенсій мають чиновники

За законодавством, розмір пенсії для держслужбовців становить 60% від середньої зарплати, з якої було сплачено внески на загальнообов'язкове державне соцстрахування. У випадку, якщо на момент звернення особа вже не займає держпосади, для розрахунку береться зарплата, яку отримувала на останній посаді на держслужбі.

До змін у законодавстві, розмір пенсійних виплат держслужбовцям міг досягати 90% від зарплати, для високопосадовців пенсія не мала взагалі обмежень за розміром. У 2015-му встановили обмеження на максимальну пенсію — не більше десяти прожиткових мінімумів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в українців, яким не вистачає стажу для вчасного виходу на заслужений відпочинок та права на пенсію, є можливість його докупити. Відомо, скільки коштує один рік стажу у 2024 році.

Також ми писали, що у листопаді українські пенсіонери отримають більші виплати за рахунок призначення вікових надбавок та допомоги від ВПП ООН. Водночас, частина громадян буде позбавлена пенсій.

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