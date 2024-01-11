Курс доллара в 2024 году — в Нацбанке оценили устойчивость валюты

Купюры американской валюты. Фото: Unplush

В Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, от чего будет зависеть дальнейший курс американской валюты в 2024 году. В конце прошлого года на украинский валютный рынок влиял сезонный фактор посредством увеличения спроса на доллары.

Об этом рассказал заместитель главы Центробанка Сергей Николайчук, пишет "Интерфакс".

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По его словам, Нацбанк с 3 октября 2023 года постепенно увеличивал гибкость обменного курса, позволяя в первые недели курса двигаться в узком коридоре, а рынок имел возможность привыкнуть к факту того, что за более чем полтора года фиксированного курса теперь меняется ежедневно на фоне рыночных факторов.

С этого времени НБУ расширяет возможности колебания, учитывая определенные маркеры макрофинансовых предпосылок.

В конце 2023 года на курс повлиял сезонный фактор, а в дальнейшем будут факторы более фундаментального характера.

"Сезонность остается весомым фактором и, по сути, это один из важных факторов роста чистого спроса на валютном рынке с конца ноября и в течение декабря", — сказал он.

Регулятор учел это, увеличив объемы интервенций на межбанковском рынке в декабре с целью сгладить влияние вышеуказанного фактора.

Что будет с долларом в 2024-м

Представитель НБУ отметил, что банк в дальнейшем будет сглаживать значительные курсовые колебания, продавая валюту на межбанке для поддержки курса гривны. Таким образом, Центробанк будет обеспечивать такими действиями курсовую устойчивость, которая будет иметь незначительные отклонения.

"Если посмотреть на динамику обменного курса практически за три месяца, то отклонение от курса фиксации 36,6 не является таким, которое, по нашему мнению, может подвесить и опровергнуть наше утверждение о курсовой устойчивости и об обеспечении привлекательности гривневых активов", — добавил Сергей Николайчук.

Какой сейчас курс валюты США

На четверг, 11 января, Национальный банк несколько снизил официальный курс доллара и евро. Они установлены на таком уровне:

курс доллара — 38,19 грн/долл (-0,03);

курс евро — 41,80 грн/евро (-0,02).

По данным сайта Minfin, обменники также опустили цены на валюту. Доллар в покупке стоит 39,03 грн (-0,07), в продаже — 39,15 грн (-0,10). Евровалюта в покупке — 42,65 грн (-0,05), в продаже — 43,91 грн (-0,05).

Источник: Minfin

Что еще стоит знать

Напомним, по мнению банкиров, в 2024 году на украинском валютном рынке сохранятся прошлые тенденции — курс американской валюты продолжит движение в сторону подорожания. В частности, банкиры заложили курс, значительно превышающий нынешние показатели.

Также мы писали, что эксперты считают, что в 2024 году ожидается продолжение декабрьских тенденций на валютном рынке. Национальный банк планирует сохранять контроль над финансовым сектором благодаря своевременным вмешательствам.