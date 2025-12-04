Нардепи пропонують обмежити зарплати деяких працівників — деталі законопроєкту

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо запровадження граничних розмірів оплати праці на період дії воєнного стану. Група нардепів пропонує обмежити виплати працівникам окремих структур до 10 мінімалок.

Новини.LIVE розповідають про цю ініціативу детальніше.

Кому хочуть обмежити зарплати

Законопроєкт №14247, авторами якого є Микола Тищенко, Георгій Мазурашу, Анна Скороход та інші нардепи, передбачає обмеження максимальної заробітної плати:

працівників господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави (50 і більше відсотків);

всіх категорій працівників органів місцевого самоврядування;

народних депутатів України;

суддів;

суддів Конституційного Суду України;

членів Вищої ради правосуддя;

членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

прокурорів;

працівників Національного банку України;

інших службових і посадових осіб, оплата праці яких регулюється спеціальними законами.

В документі зазначено, що обмеження не застосовуватимуться при нарахуванні зарплати військовослужбовцям ЗСУ, СБУ, СЗР, ГУР, Нацгвардії та працівникам інших відомств, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки й оборони.

Які обмеження пропонують встановити

Розмір заробітної плати всіх вищезазначених категорій працівників, службових і посадових осіб хочуть обмежити 10 розмірами мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 число місяця, за який нараховуються відповідні виплати.

При цьому у зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, оплати щорічної відпустки, а також суми законодавчо визначених надбавок та доплат.

Такі обмеження, у разі ухвалення законопроєкту, застосовуватимуться на період дії воєнного стану до завершення календарного року, в якому воєнний стан буде припинено чи скасовано.

