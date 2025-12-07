Видео
Видео

Еще одна зарплата до Нового года — что должны знать работодатели

Еще одна зарплата до Нового года — что должны знать работодатели

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 13:08
Как работодателям выплатить декабрьскую зарплату наперед — эксперт объяснил
Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые работодатели начисляют своим работникам так называемую тринадцатую зарплату — дополнительное вознаграждение, которое выплачивают, как правило, в последний месяц года. В компаниях, где такой возможности нет, все равно пытаются поддержать своих коллег, выплатив, например, зарплату за декабрь наперед.

Эксперт по учету и налогообложению Тарас Шарий рассказал об этом подробнее.

В какие сроки украинцы получают зарплату

В статье 115 КЗоТ и статье 24 Закона Украины "Об оплате труда" указано, что:

  • зарплату работникам работодатели должны начислять дважды в месяц;
  • интервал между выплатами (речь идет об авансе и основной зарплате) не может быть длиннее 16 дней;
  • выплату за месяц компания должна проводить не позднее 7 числа после месяца, за который она начислена.

Эксперт напоминает: согласно базовому правилу, зарплату за декабрь 2025 года надо выплатить не позднее января 2026 года. Более точные сроки выплаты зарплаты должны быть указаны в коллективном договоре.

"Если хотите выплатить зарплату раньше, пожалуйста. Но учтите новогодний регламент работы банковской системы", — подчеркнул Тарас Шарий.

Как работают банки в новогодние праздники

По постановлению Национального банка Украины, как пояснил Шарий, регулятор через Систему электронных платежей (СЭП) не будет принимать сообщения от или в адрес Государственной казначейской службы в период с 31 декабря 2025 года по 1 января 2026 включительно.

"То есть, казна не будет принимать платежи в последний день года и 1 января. Это нужно учесть тем, у кого на эти даты предусмотрена выплата зарплаты. Ведь, если казна не проведет платеж, уплата налогов "не зайдет" в нужные даты", — пояснил эксперт.

Итак, 30 декабря — это последний день в этом году, когда казна в СЭП НБУ будет работать в обычном режиме.

Как сообщалось ранее, в Украине хотят ограничить зарплату работникам отдельных структур. Депутатам предлагают установить лимит до 10 минималок. Еще мы писали, где в Украине в конце 2025 года самые большие зарплаты. Показатель средней выплаты в декабре составляет 27 тысяч гривен.

зарплаты выплаты работа деньги работодатели
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
