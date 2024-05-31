Беженцы в ЕС — очередная страна заявила о сокращении помощи

Евровалюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Власти Ирландии рассматривают возможность сокращения размера социальных выплат для украинских беженцев в 2024 году. Решение коснется 2,5 тыс. украинцев, относящихся к уязвимым категориям.

Об этом говорится в статье издания The Irish Independent.

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Сокращение выплат в Ирландии

Как рассказали в Министерстве социальной защиты Ирландии, уменьшить размер финансовой помощи планируют для людей, которые:

проживают в государственном жилье с питанием;

относятся к уязвимым категориям (пенсионеры, люди с инвалидностью).

В ведомстве отметили, что для более двух тысяч граждан из Украины сократят выплаты не сразу, а в течение трех летних месяцев.

Там объяснили, что такие лица, проживая в государственном жилье, получают полный пакет обслуживания, включающий питание, коммунальные услуги. Именно поэтому помощь должна быть уменьшена.

"Это произойдет в августе. Людей с инвалидностью или пенсионеров примерно 2500... То, что мы здесь делаем, мы говорим о том, что у вас все обеспечено — у вас есть питание, коммунальные услуги, все эти услуги обеспечены. Итак, мы считаем, что когда вы получаете всю эту поддержку, платеж следует снизить", — подчеркнули в Министерстве.

Также отметили, что проживающие в Ирландии пенсионеры сами оплачивают жилье и счета.

"Если вы пенсионер в Ирландии, у вас есть собственное жилье, вы должны сами его обеспечить, вы должны платить за свет, вы должны платить за электроэнергию, вы должны платить за воду, вы должны платить за ваши собственные коммунальные услуги", — говорится в заявлении.

Программа помощи для для беженцев

Как пишет издание, правительство страны изначально установило самые высокие ставки благосостояния для беженцев из Украины, когда они прибывали в Ирландию два года назад.

Со временем социальные выплаты начали сокращать в несколько этапов. Ранее власти объявили, что еженедельная помощь для тех граждан, которые приехали в середине марта, сократится с 232 евро до 38,80 евро.

На днях правительство страны объявило, что выплаты для около 27 тыс. беженцев, проживающих в госучреждениях, независимо от того, когда прибыли, также урежут до 38,80 евро.

Что еще стоит знать

Напомним, в странах ЕС размышляют над введением финпомощи беженцам за возвращение на родину. Соответствующие выплаты организуют страны еврозоны, однако точные суммы пока неизвестны.

Также мы писали, что власти Чехии хотят изменить правила для беженцев с 1 сентября 2024 года. Они будут касаться права на гуманитарное жилье.