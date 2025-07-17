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Головна Фінанси Шахраї знову полюють на гроші українців — хто у зоні ризику

Шахраї знову полюють на гроші українців — хто у зоні ризику

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 18:59
Шахрайська схема "грошова реформа" в Україні — про що попередили в поліції
Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Шахраї продовжують удосконалювати свої схеми, які потім застосовують проти українців. Наприклад, зараз аферисти розповідають довірливим громадянам про "грошову реформу" та відбирають у них гроші

Про це йдеться у повідомленні Патрульної поліції Києва у Telegram-каналі. 

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Суть обману, як розповіли в поліції полягає у тому, що до українців приходять незнайомці й кажуть, що у зв'язку з проведенням грошової реформи потрібно замінити старі купюри на нові.

"Найчастіше жертвами такого виду шахрайства стають люди похилого віку", — зазначили правоохоронці.

Як вберегтися від обману

В поліції назвали прості правила, які допоможуть убезпечити себе та своїх близьких від дій аферистів. Це:

  • пускайте у свою домівку тільки знайомих людей та довіряйте лише людям, яких знаєте;
  • завжди радьтеся з тими, кому довіряєте;
  • розкажіть про такі підозрілі візити родичам.

В поліції також додали, що якщо шахраям все ж вдалося скористатися вашою довірою, потрібно одразу звертатися за допомогою до правоохоронців. 

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як одна з українок судилася з ПриватБанком через те, що шахраї списали з її рахунку понад 70 тис. гривень. Відомо, чим завершилася суперечка між банком та клієнткою. Дізнавайтесь також, як фейкові боти в Telegram можуть вкрасти ваші гроші.

афера поліція гроші шахрайство крадіжка
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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