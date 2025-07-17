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Главная Финансы Мошенники снова охотятся на деньги украинцев — кто в зоне риска

Мошенники снова охотятся на деньги украинцев — кто в зоне риска

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 18:59
Мошенническая схема "денежная реформа" в Украине — о чем предупредили в полиции
Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Мошенники продолжают совершенствовать свои схемы, которые затем применяют против украинцев. Например, сейчас аферисты рассказывают доверчивым гражданам о "денежной реформе" и отбирают у них деньги.

Об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Киева в Telegram-канале.

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Суть обмана, как рассказали в полиции заключается в том, что к украинцам приходят незнакомцы и говорят, что в связи с проведением денежной реформы нужно заменить старые купюры на новые.

"Чаще всего жертвами такого вида мошенничества становятся пожилые люди", — отметили правоохранители.

Как уберечься от обмана

В полиции назвали простые правила, которые помогут обезопасить себя и своих близких от действий аферистов. Это:

  • пускайте в свой дом только знакомых людей и доверяйте только людям, которых знаете;
  • всегда советуйтесь с теми, кому доверяете;
  • расскажите о таких подозрительных визитах родственникам.

В полиции также добавили, что если мошенникам все же удалось воспользоваться вашим доверием, нужно сразу обращаться за помощью к правоохранителям.

Напомним, недавно мы рассказывали, как одна из украинок судилась с ПриватБанком из-за того, что мошенники списали с ее счета более 70 тыс. гривен. Известно, чем завершился спор между банком и клиенткой. Узнавайте также, как фейковые боты в Telegram могут украсть ваши деньги.

афера полиция деньги мошенничество воровство
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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