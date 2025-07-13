Перенесення мобільного номера — до якого оператора найчастіше йдуть українці

Дівчина тримає телефон у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Кожна людина, напевно, хоча б раз у житті вирішувала відмовитися від послуг одного мобільного оператора та перейти до іншого. Так, у червні 2025 року понад 20 тисяч українців перенесли свої мобільні номери. Найчастіше громадяни ставали абонентами lifecell.

Про це свідчать дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

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Перенесення мобільного номера — що було у червні

Зазначається, що абонентів втрачали усі великі мобільні оператори. Наприклад:

від послуг Київстару відмовилися 8 350 абонентів.

від Vodafone — 7 611 абонентів;

від lifecell — 4 352 абонентів.

Мобільна міграція — як компанії втрачали абонентів у червні. Скриншот: НКЕК

Також абонентська база Інтертелеком зменшилася на 112 абонентів, а ТриМоб — на 27 абонентів.

До якого оператора найчастіше переходили українці

Як свідчать дані НКЕК найчастіше українці переносили свої мобільні номери на lifecell. Так, у червні 2025 році до цього мобільного оператора приєдналося понад 11 тисяч нових абонентів.

Про що ще варто знати

Як стало нещодавно відомо, в Україні з'явиться мобільний зв'язок від Starlink. Обмінюватися повідомленнями через ОТТ планує дозволити Київстар.

Генеральний директор компанії Олександр Комаров уточнив, що передбачається двоетапний процес:

до кінця 2025 року — надання послуги обміну повідомленнями (через WhatsApp, Signal та інші системи);

у другому кварталі 2026 року — мобільний супутниковий широкосмуговий зв'язок.

Нагадаємо, що абоненти Київстару, якщо підключать тариф "ВСЕ РАЗОМ Крутий", отримають 150 ГБ безплатного мобільного трафіку. Це передбачає послуга "SIM для роутера". Дізнавайтесь також про дешеві тарифи від мобільних операторів у липні.