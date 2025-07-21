SIM-карты Киевстара — какую схему обмана придумали мошенники

Мошенники знают мобильные номера украинцев — к кому позвонят
Мошенники придумали новый обман, который может обернуться финансовыми неурядицами для простых украинцев. Так, аферисты от имени мобильного оператора Киевстар звонят гражданам и интересуются, не хотят ли они обменять свою SIM-карту на более современную.
О таком случае рассказал на своей странице в социальной сети Facebook Виктор Кипчарский.
Подробнее о ситуации
По словам Виктора Кипчарского, недавно он получил странный звонок: человек, который ему звонил, назвался представителем Киевстара и спросил, не планирует ли он в следующем году сменить свою SIM-карту на новую, более современную.
Мужчина заподозрил, что здесь что-то не то, поскольку время от времени он получает сообщения от своих друзей, в которых они просят "закинуть на карту деньги". Но впоследствии оказывается, что их аккаунты в социальных сетях были взломаны.
Поэтому он решил позвонить на горячую линию Киевстара по номеру 466 и поинтересоваться, действительно ли ему звонил представитель мобильного оператора.
"Они таких опросов не проводят, а номер, с которого был звонок — не принадлежит ни одной из их служб", — сообщили мужчине в компании.
В комментарии редакции Новини.LIVE в Киевстаре отметили, что подобные звонки, вероятно, совершают именно мошенники.
"Замена SIM-карты происходит в магазине Киевстар. Не припоминаем, чтобы такие предложения озвучивались во время телефонного звонка", — подчеркнули в компании.
Там также посоветовали абонентам сразу сообщать о подобных случаях компанию.
Напомним, украинцы активно переносят номера от одного мобильного оператора к другому. Чаще всего граждане подключались к компании lifecell — в июне так поступили 11 тысяч абонентов.
Также мы рассказывали, какую максимальную сумму можно вносить на мобильный счет. Так, абоненты Vodafone могут пополнить свой счет сразу на 15 тысяч гривен.
Читайте Новини.LIVE!