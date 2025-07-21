SIM-карты Киевстара — какую схему обмана придумали мошенники

Девушка разговаривает по телефону. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Мошенники придумали новый обман, который может обернуться финансовыми неурядицами для простых украинцев. Так, аферисты от имени мобильного оператора Киевстар звонят гражданам и интересуются, не хотят ли они обменять свою SIM-карту на более современную.

О таком случае рассказал на своей странице в социальной сети Facebook Виктор Кипчарский.

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По словам Виктора Кипчарского, недавно он получил странный звонок: человек, который ему звонил, назвался представителем Киевстара и спросил, не планирует ли он в следующем году сменить свою SIM-карту на новую, более современную.

Сообщение Виктора Кипчарсього о звонке от Киевстара. Скриншот: Facebook

Мужчина заподозрил, что здесь что-то не то, поскольку время от времени он получает сообщения от своих друзей, в которых они просят "закинуть на карту деньги". Но впоследствии оказывается, что их аккаунты в социальных сетях были взломаны.

Поэтому он решил позвонить на горячую линию Киевстара по номеру 466 и поинтересоваться, действительно ли ему звонил представитель мобильного оператора.

"Они таких опросов не проводят, а номер, с которого был звонок — не принадлежит ни одной из их служб", — сообщили мужчине в компании.

В комментарии редакции Новини.LIVE в Киевстаре отметили, что подобные звонки, вероятно, совершают именно мошенники.

"Замена SIM-карты происходит в магазине Киевстар. Не припоминаем, чтобы такие предложения озвучивались во время телефонного звонка", — подчеркнули в компании.

Там также посоветовали абонентам сразу сообщать о подобных случаях компанию.

Напомним, украинцы активно переносят номера от одного мобильного оператора к другому. Чаще всего граждане подключались к компании lifecell — в июне так поступили 11 тысяч абонентов.

Также мы рассказывали, какую максимальную сумму можно вносить на мобильный счет. Так, абоненты Vodafone могут пополнить свой счет сразу на 15 тысяч гривен.