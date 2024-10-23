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Шахраї списали з картки ПриватБанку 120 тис. грн — яка небезпека кредиток

23 жовтня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк вимагає з клієнтки сплати 120 тис. грн, вкрадені шахраями
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Державний "ПриватБанк" вимагає з клієнтки розрахунку за заборгованість за кредитом у 120,79 тис. гривень. Кошти списали шахраї, однак суд виніс неочікуване рішення.

Про це йдеться у рішенні Тернівського райсуду Кривого Рогу.

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Небезпека кредитних ліній на картці

Жінка розповіла, як одного разу на телефон у "Приват-24" надійшло повідомлення, що на кредитну картку зайшла сума 60 тис. гривень, через кілька днів ще 40 тис. гривень, доступна сума зросла до 100 тис. гривень. Вона прийшла у відділення банку, де їй заявили, що це не страшна зміна, оскільки країні оголошено воєнний стан, банк самостійно ухвалив рішення підвищити суми кредитних ліній.

Після чого тією карткою хотіла розрахуватись у магазині, однак виявилось,   картка заблокована. У ПриватБанку заявили, що це — шахраї і видали нову, попросивши не користуватися нею протягом доби. Однак згодом надійшло повідомлення, що з кредитної картки зняли 97 тис. гривень і на рахунку — 3 тис. гривень.

"В додатку наданих банком копій до позовної заяви вбачається, що при оформленні заяви 25.08.2020 року вона підписувала дану заяву, але там не вказано, що кредитна лінія надається до 200 тисяч гривень", — йдеться у матеріалах справи.

Жінка заявляє, що її підпис підробили під нормою про можливість надання кредитної лінії до вищевказаної суми. Банк вимагає сплати коштів, знятих з кредитної картки.

Що вирішив суд

ПриватБанк подав до суду і той задовольнив позов. З жінки на користь фінустанови стягнуть борг у 120,79 тис. гривень з простроченими відсотками.

Там зазначили, що з її картки були зняті кошти, очевидно, нею ж. Оскільки сама не  зверталася до суду з позовом про захист прав споживача та стягнення коштів, з метою захисту свого порушеного права як споживача банківських послуг. Тому повинна нести відповідальність за платіжні операції.

"Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов'язання", — йдеться у рішенні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з клієнтки державного "ПриватБанку" стягнуть у судовому порядку 13,62 тис. гривень заборгованості за тілом кредиту з викрадених у неї карток. До суду на жінку подала сама фінустанова.

Також ми писали, що ПриватБанк дозволяє встановлювати ліміти на суму розрахунків в інтернетв, щоб убезпечити протиправне списання. Однак це правило діє не на всіх шахраїв, лише з "ризикових сайтів".

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