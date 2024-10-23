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Мошенники списали с карты ПриватБанка 120 тыс. грн — какая опасность кредиток

23 октября 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк требует с клиентки уплаты 120 тыс. грн, украденных мошенниками
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Государственный "ПриватБанк" требует от клиентки расчета за задолженность по кредиту в 120,79 тыс. гривен. Средства списали мошенники, однако суд вынес неожиданное решение.

Об этом говорится в решении Терновского райсуда Кривого Рога.

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Опасность кредитных линий на карте

Женщина рассказала, как однажды на телефон в "Приват24" поступило сообщение, что на кредитную карточку зашла сумма 60 тыс. гривен, через несколько дней еще 40 тыс. гривен, доступная сумма выросла до 100 тыс. гривен. Она пришла в отделение банка, где ей заявили, что это не страшное изменение, поскольку в стране объявлено военное положение, банк самостоятельно принял решение повысить суммы кредитных линий.

После чего картой хотела рассчитаться в магазине, однако оказалось, карта заблокирована. В ПриватБанке заявили, что это мошенники и выдали новую, попросив не пользоваться ею в течение суток. Однако впоследствии поступило сообщение, что с кредитной карты сняли 97 тыс. гривен и на счету — 3 тыс. гривен.

"В приложении предоставленных банком копий к исковому заявлению усматривается, что при оформлении заявления 25.08.2020 она подписывала данное заявление, но там не указано, что кредитная линия предоставляется до 200 тысяч гривен", — говорится в материалах дела.

Женщина заявляет, что ее подпись подделана под нормой о возможности предоставления кредитной линии к вышеуказанной сумме. При этом банк требует уплаты средств, снятых с кредитной карты.

Что решил суд

ПриватБанк подал в суд и тот удовлетворил иск. С женщины в пользу финучреждения взыщут долг в 120,79 тыс. гривен с просроченными процентами.

Там указали, что с ее карточки были сняты средства, очевидно, ею же. Поскольку сама не обращалась в суд с иском о защите прав потребителя и взыскании средств с целью защиты своего нарушенного права как потребителя банковских услуг. Поэтому она должна нести ответственность за платежные операции.

"Лицо невиновно, если оно докажет, что приняло все зависимые от него меры по надлежащему выполнению обязательства", — говорится в решении.

Что еще стоит знать

Напомним, с клиентки государственного "ПриватБанка" взыскали в судебном порядке 13,62 тыс. гривен задолженности по телу кредита с похищенных у нее карт. В суд на женщину подала само финучреждение.

Также мы писали, что ПриватБанк позволяет устанавливать лимиты на сумму расчетов в интернете, чтобы обезопасить противоправное списание. Однако это правило действует не на всех мошенников, только с "рисковых сайтов".

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