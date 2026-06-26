Шахраї "продають" авто в інтернеті: як видурюють сотні тисяч гривень

Банківська картка в руці, людина біля автомобілів. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Аферисти в Україні адаптували свої схеми під ринок вживаних автомобілів. Вони активно розповсюджують привабливі оголошення й продають клієнтам неіснуючий товар.

Про це повідомляє Новини.LIVE з иосиланням на сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України (МВС).

Як працюють шахраї

Основна їхня "фішка" — передоплата. Коли з’являється реальний покупець, його переконують, що на автомобіль. який його зацікавив, "серйозний попит". Та ящо її забронювати — машина точно дістанеться саме йому. Втім, щойно продавець отримує кошти, оголошення видаляють, а сам він зникає.

Іноді продають транспорт, якого взагалі немає. Щоб розвіяти сумніви жертви, шахраї надсилають копії сфальсифікованих реєстраційних документів або пред’являють довідки із сервісних центрів.

Обман в інтернеті і робота з "посередниками"

Зловмисники працюють на онлайн платформах, які є точними копіями відомих сайтів. Користувачам пропонують відкрити лінк, щоб нібито зарезервувати покупку чи підтвердити оплату. Ввівши там реквізити банківської картки, покупець сам надає доступ до своїх грошей зловмисникам. Останні цим користуються й одразу ж списують гроші.

Також аферисти активно використовують схеми з "посередниками": покупців запевняють, що перевірити автівку в базах даних та оформити усі докмуенти може швидко і без тяганини.

Як вберегтися від шахраїв

Українцям потрібно запам’ятати 5 простих правил:

не переказувати кошти наперед, не оглянувши автомобіль;

не відкриватии сторонні посилання;

перевіряти документи особисто;

уникати переказів на приватні картки в якості "гарантії бронювання".

Також варто користуватися лише державними сервісами, домен яких починається з адреси gov.ua

Як повідомляли Новини.LIVE, шахраї продають українцям фальшиві водійські посвідчення. На гачок до зловмисників потрапляють ті, хто шукає можливість не здавати іспити в МВС.У підсумку люди залишаються і без грошей, і без права кермувати транспортними засобами.

Також Новини.LIVE писали, як аферисти видурили в українців майже 1 млн грн через TikTok. Вони маскувалися під відомі благодійні організації й вели прямі трансляції у соцмережі. Під час своїх ефірів шахраї переконували глядачів, що їм доступна фіндопомога й збирали персональні дані громадян.