Пенсионеры теряют деньги со счетов Ощадбанка — почему банк и суд не помогают

Банковская карта и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Пенсионерка потеряла 26,4 тысячи гривен, исчезнувших с ее счета в государственном Ощадбанке. Как стало известно, эти средства были похищены мошенниками.

Об этом говорится в решении Шевченковского райсуда Киева.

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Детали дела

В материалах дела отмечено, что пенсионерка обратилась в банк для получения электронной цифровой подписи. Помощь ей якобы оказывал старший экономист учреждения. По словам женщины, специалист действовал следующим образом: сначала он нашел в мессенджере Telegram официального чат-бота банка — "Ощадбот", затем указал номер мобильного телефона пенсионерки и последние четыре цифры ее пенсионной карты.

После этого он дважды ввел код, поступивший на его телефон для подтверждения личности. Впоследствии представитель Ощадбанка уточнил, что цифровой ключ будет сформирован через Viber.

Через некоторое время пенсионерка заметила, что с ее счета исчезли средства: 21,5 тысяч гривен были переведены с ее личной карточки на карту другого банка, а еще 4,9 тысяч гривен были похищены с карты киевлянина.

Ощадбанк, в свою очередь, отрицает заявления пенсионерки, отметив, что женщина самостоятельно передала злоумышленникам свои персональные данные.

Что решил суд

По решению суда пенсионерка не получит компенсацию от Ощадбанка, поскольку она сама передала свои данные злоумышленникам. Суд указал, что доступ к системе "Ощад 24/7" и операции по переводу средств были осуществлены корректно, и это могло произойти только при наличии необходимой информации для регистрации в мобильном приложении, которая была направлена на финансовый телефон истцы, а также реквизитов ее аккаунта, которые известны только ей.

Суд также отметил, что нет доказательств, подтверждающих, что именно работник банка вводил эти данные. Кроме того, представители истицы не обратились с ходатайством о допросе сотрудника Ощадбанка.

Напомним, согласно постановлению Кабмина, пенсионеры ВПЛ должны пройти идентификацию до 25 марта 2025 года, чтобы сохранить право на пенсию. Глава Ощадбанка Сергей Наумов объяснил, что для этого нужно пройти видеоидентификацию или обратиться в отделение банка.

Мы также сообщали, что с 1 декабря 2024 года Ощадбанк изменяет условия обслуживания для держателей зарплатных карт. Теперь клиенты банка смогут снимать наличные без комиссии не только в банкоматах Ощадбанка, но и в банкоматах других украинских финансовых учреждений.