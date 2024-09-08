Клиенты Ощадбанка жалуются на мошенничество — детали жалобы

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного Ощадбанка жалуются на бездействие сотрудников финучреждения. В частности, на то, что банк не может защитить их средства.

Об этом говорится на портале Минфин.

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Детали жалобы

Клиент Сбербанка в своем отзыве рассказал, что финучреждение увеличивает кредитный лимит на банковской карте без разрешения клиента. В то же время мошенники воруют кредитные средства со счета.

"При закрытой кредитной истории в УБКИ, без разрешения клиента увеличивает в разы лимит на кредитной карточке, с которой потом мошенники списывают средства. Сохранность средств клиента банк не обеспечивает", — написал клиент банку.

Он также добавил, что украденные средства выплачивать нужно клиенту, как и проценты по кредиту.

Скриншот: Минфин

Представители Ощадбанка в свою очередь не ответили на отзыв клиента.

Что еще стоит знать

Напомним, участники боевых действий, являющихся клиентами государственного Ощадбанка, жалуются на отсутствие средств из-за затягивания банком разблокирования арестованного счета. Исполнительная служба направила соответствующее постановление десять дней назад.

Мы также писали, что клиентам государственного учреждения Ощадбанк объяснили, почему может затягиваться снятие арестов с денег на счетах. В банке просят ждать решения в порядке очереди.