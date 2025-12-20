Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Сезонні заробітки в Буковелі — скільки платять покоївкам

Сезонні заробітки в Буковелі — скільки платять покоївкам

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 15:25
Скільки заробляють покоївки в Буковелі — суми та умови в новому сезоні
Покоївка прибирається в готельному номері. Фото: Freepik

Буковель — це не лише мегапопулярний гірськолижний курорт Карпат, а й один з найбільших роботодавців у сфері гостинності. А за яскравими фасадами сотень готелів та шале стоїть щоденна робота покоївок, від яких напряму залежить комфорт відпочивальників. 

Новини.LIVE з'ясовували, скільки може заробити покоївка в Буковелі. 

Реклама
Читайте також:

Середня зарплата покоївок в Україні

У грудні 2025 року покоївка в Україні заробляє в середньому 18 500 грн, як свідчить статистика на порталі з пошуку роботи Work.ua. Це на 23% більше, якщо порівнювати з груднем минулого року. Медіана заробітних плат розрахована за даними з 369 вакансій, розміщених на порталі із заголовком "Покоївка" і за схожими запитами-синонімами "Maid", "Housekeeping manager" та ін. за останні 3 місяці.

Скільки готові платити покоївкам у готелях Буковеля

Станом на 20 грудня 2025 року на курорті відкрито 33 вакансії покоївок. Найвищу зарплату пропонує мінікомплекс Grun — 30 000-40 000 грн. При цьому там готові розглянути кандидатів без досвіду, але є обмеження за віком — до 40 років.

Майже стільки ж, 30 000-35 000 грн, готові платити покоївкам в Туристичному комплексі "Торба", при цьому надається безплатне проживання та триразове харчування.

В готелі Diamond Resort зарплата покоївки становить 31 000 грн. Роботодавець готовий забезпечити постійним місцем роботи з проживанням та харчуванням, але шукають кандидатів з досвідом роботи.

27 000-30 000 грн пропонують покоївкам у готелях Carparosa та Glacier Premium Apartments. У Villa-Blanc шукають працівниць на зарплату 27 900 грн з безплатним проживанням та харчуванням. 

Але у більшості вакансій готелів Буковеля вказаний рівень оплати праці покоївок у межах 20 000-25 000 грн. Деякі роботодавці готові брати на роботу студентів, людей з інвалідністю та пенсіонерів.

Раніше ми розповідали, яку середню зарплату отримують працівники у Дніпрі

Також дізнавайтеся, у яких регіонах України платять найбільше.

робота Карпати Буковель готелі зарплатня
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації