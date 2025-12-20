Скільки заробляють покоївки в Буковелі — суми та умови в новому сезоні

Покоївка прибирається в готельному номері. Фото: Freepik

Буковель — це не лише мегапопулярний гірськолижний курорт Карпат, а й один з найбільших роботодавців у сфері гостинності. А за яскравими фасадами сотень готелів та шале стоїть щоденна робота покоївок, від яких напряму залежить комфорт відпочивальників.

Новини.LIVE з'ясовували, скільки може заробити покоївка в Буковелі.

Середня зарплата покоївок в Україні

У грудні 2025 року покоївка в Україні заробляє в середньому 18 500 грн, як свідчить статистика на порталі з пошуку роботи Work.ua. Це на 23% більше, якщо порівнювати з груднем минулого року. Медіана заробітних плат розрахована за даними з 369 вакансій, розміщених на порталі із заголовком "Покоївка" і за схожими запитами-синонімами "Maid", "Housekeeping manager" та ін. за останні 3 місяці.

Скільки готові платити покоївкам у готелях Буковеля

Станом на 20 грудня 2025 року на курорті відкрито 33 вакансії покоївок. Найвищу зарплату пропонує мінікомплекс Grun — 30 000-40 000 грн. При цьому там готові розглянути кандидатів без досвіду, але є обмеження за віком — до 40 років.

Майже стільки ж, 30 000-35 000 грн, готові платити покоївкам в Туристичному комплексі "Торба", при цьому надається безплатне проживання та триразове харчування.

В готелі Diamond Resort зарплата покоївки становить 31 000 грн. Роботодавець готовий забезпечити постійним місцем роботи з проживанням та харчуванням, але шукають кандидатів з досвідом роботи.

27 000-30 000 грн пропонують покоївкам у готелях Carparosa та Glacier Premium Apartments. У Villa-Blanc шукають працівниць на зарплату 27 900 грн з безплатним проживанням та харчуванням.

Але у більшості вакансій готелів Буковеля вказаний рівень оплати праці покоївок у межах 20 000-25 000 грн. Деякі роботодавці готові брати на роботу студентів, людей з інвалідністю та пенсіонерів.

