Сколько зарабатывают горничные в Буковеле — суммы и условия в новом сезоне

Буковель — это не только мегапопулярный горнолыжный курорт Карпат, но и один из крупнейших работодателей в сфере гостеприимства. А за яркими фасадами сотен отелей и шале стоит ежедневная работа горничных, от которых напрямую зависит комфорт отдыхающих.

Новини.LIVE выясняли, сколько может заработать горничная в Буковеле.

Средняя зарплата горничных в Украине

В декабре 2025 года горничная в Украине зарабатывает в среднем 18 500 грн, как свидетельствует статистика на портале по поиску работы Work.ua. Это на 23% больше, если сравнивать с декабрем прошлого года. Медиана заработных плат рассчитана по данным из 369 вакансий, размещенных на портале с заголовком "Горничная" и по похожим запросам-синонимам "Maid", "Housekeeping manager" и др. за последние 3 месяца.

Сколько готовы платить горничным в отелях Буковеля

По состоянию на 20 декабря 2025 года на курорте открыто 33 вакансии горничных. Самую высокую зарплату предлагает мини-комплекс Grun — 30 000-40 000 грн. При этом там готовы рассмотреть кандидатов без опыта, но есть ограничения по возрасту — до 40 лет.

Почти столько же, 30 000-35 000 грн, готовы платить горничным в Туристическом комплексе "Торба", при этом предоставляется бесплатное проживание и трехразовое питание.

В отеле Diamond Resort зарплата горничной составляет 31 000 грн. Работодатель готов обеспечить постоянным местом работы с проживанием и питанием, но ищут кандидатов с опытом работы.

27 000-30 000 грн предлагают горничным в отелях Carparosa и Glacier Premium Apartments. В Villa-Blanc ищут работниц на зарплату 27 900 грн с бесплатным проживанием и питанием.

Но в большинстве вакансий отелей Буковеля указан уровень оплаты труда горничных в пределах 20 000-25 000 грн. Некоторые работодатели готовы брать на работу студентов, людей с инвалидностью и пенсионеров.

