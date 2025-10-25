Овочі в Україні дорожчають — експерт пояснив, як сильно зміняться ціни

Продавчия на ринку. Фото: Новини.LIVE

В Україні наприкінці жовтня почали дорожчати продукти. Це сезонне зростання цін, яке торкнулося, насамперед, овочів.

Про це розповів журналістці Новини.LIVE Насті Рейн керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський.

Що буде з цінами на овочі далі

Здорожчання продуктів восени — це неминучий процес оскільки, за словами експерта, виробники закладають в ціну вартість зберігання овочів.

"Коли сезон закінчується, потрібно реалізовувати продукти у великих об'ємах, щоб не витрачатися на їх зберігання. Відповідно, залишаються ті овочі, які мають довгострокове зберігання", — розповів Ілля Несходовський.

За словами аналітика, деякі овочі дорожчатимуть потроху — на 10% до кінця осені. Це відбуватиметься з картоплею та капустою, врожай яких у 2025 році є значним.

"Це ж стосується й огірків з помідорами. Ціни, що встановилися на ці овочі в жовтні залишаться приблизно ж такими і до кінця жовтня", — додав Несходовський.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що в магазинах країни, починаючи з вересня 2025 року, майже на 2 гривні здорожчала харчова сіль. Інгредієнт, який використовують під час приготування майже усіх страв, станом на 22 жовтня коштувала від 35 до 43 гривень за кілограм. Зауважимо, що за два роки, тобто з 2023-го, сіль подорожчала майже на 10 гривень.

Нещодавно ми розповідали про стрімке подорожчання помідорів. Відомо, де вигідніше купити томати в жовтні 2025 року. Ще ми писали, як змінилися ціни на яйця. Так, в АТБ подорожчав товар, який відпускається покупцям поштучно.