Сезонное подорожание овощей началось — чего ожидать от цен

Дата публикации 25 октября 2025 14:06
обновлено: 14:38
Овощи в Украине дорожают — эксперт объяснил, как сильно изменятся цены
Продавщица на рынке. Фото: Новини.LIVE

В Украине в конце октября начали дорожать продукты. Это сезонный рост цен, который коснулся, прежде всего, овощей.

Об этом рассказал журналистке Новини.LIVE Насте Рейн руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский.

Читайте также:

Что будет с ценами на овощи дальше

Подорожание продуктов осенью — это неизбежный процесс поскольку, по словам эксперта, производители закладывают в цену стоимость хранения овощей.

"Когда сезон заканчивается, нужно реализовывать продукты в больших объемах, чтобы не тратиться на их хранение. Соответственно, остаются те овощи, хранение которых долгосрочное", — рассказал Илья Несходовский.

По словам аналитика, некоторые овощи будут дорожать понемногу — на 10% до конца осени. Это будет происходить с картофелем и капустой, урожай которых в 2025 году является значительным.

"Это же касается и огурцов с помидорами. Цены, установившиеся на эти овощи в октябре останутся примерно такими же и до конца октября", — добавил Несходовский.

Что еще стоит знать

Напомним, что в магазинах страны, начиная с сентября 2025 года, почти на 2 гривны подорожала пищевая соль. Ингредиент, который используют во время приготовления почти всех блюд, по состоянию на 22 октября стоила от 35 до 43 гривен за килограмм. Отметим, что за два года, то есть с 2023-го, соль подорожала почти на 10 гривен.

Недавно мы рассказывали о стремительном подорожании помидоров. Известно, где выгоднее купить томаты в октябре 2025 года. Еще мы писали, как изменились цены на яйца. Так, в АТБ подорожал товар, который отпускается покупателям поштучно.

овощи капуста цены картошка помидоры огурцы
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
