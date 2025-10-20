Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ціни на продукти знову повзуть вгору — як змінилися

Ціни на продукти знову повзуть вгору — як змінилися

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 22:21
Оновлено: 22:26
Картопля, перець, помідори у жовтні — що сталося з цінами на овочі для українців
Люди на ринку. Фото: Новини.LIVE

Українці на купівлю деяких продуктів у жовтні почали витрачати ще більше грошей. Наприклад, зміни відбулися з картоплею та іншими овочами. 

Сайт Новини.LIVE розповідає, що про це відомо. 

Реклама
Читайте також:

Ціни на картоплю, огірки, перець

Як пишуть аналітики видання EastFruit, наразі внутрішній ринок насичений білокачанною капустою та іншими овочами з так званого "борщового набору":

  • морквою;
  • буряком;
  • цибулею.

Водночас зменшилась пропозиція щодо картоплі, і саме цей овоч подорожчав найбільше, якщо порівнювати з іншими продуктами — з 10-12 гривень до 11-13 гривень за кілограм. До всього, також додали у ціні:

  • солодкий перець — наразі продаються за ціною від 60 до 80 гривень за кілограм;
  • кабачки — від 45 до 50 гривень за кілограм;
  • огірки — від 28 до 80 гривень за кілограм ;
  • помідори — від 75 до 105 гривень за кілограм.

Вартість яблук і груш

Щодо фруктів, то у цьому сегменті найбільший попит мають яблука, причому як усередині країни, так і за її межами. Кілограм наразі коштує від 20 до 85 гривень за кілограм.

Додають у ціні груша і слива, тоді як малина подешевшала. Кавунів і динь на ринку вже майже немає, що призводить до подорожчання продукції, яка все ще наявна у продажах.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, ціни на помідори у жовтні зросли до 87,26 грн/кілограм, тоді як наприкінці вересня кілограм овочів коштував 74,85 грн. Аналітики пов’язують тенденцію зі зниженням пропозиції через сезонний фактор та одночасним збільшенням попиту на тепличні овочі.

"Як зазначають учасники ринку, постачання нових партій томатів із місцевих тепличних комбінатів малооб'ємні та нестабільні", — зауважили експерти EastFruit. 

Цей дефіцит наразі не вдається перекрити за рахунок імпортної продукції. 

Раніше ми писали про нову хвилю з подорожчання яєць. Станом на середину жовтня ціна десятка у деяких супермаркетах може сягати 70 гривень. Дізнавайтесь також, як українці можуть заробляти гроші на каштанах

продукти фрукти овочі ціни картопля яблука
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації