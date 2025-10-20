Картопля, перець, помідори у жовтні — що сталося з цінами на овочі для українців

Люди на ринку. Фото: Новини.LIVE

Українці на купівлю деяких продуктів у жовтні почали витрачати ще більше грошей. Наприклад, зміни відбулися з картоплею та іншими овочами.

що про це відомо.

Ціни на картоплю, огірки, перець

Як пишуть аналітики видання EastFruit, наразі внутрішній ринок насичений білокачанною капустою та іншими овочами з так званого "борщового набору":

морквою;

буряком;

цибулею.

Водночас зменшилась пропозиція щодо картоплі, і саме цей овоч подорожчав найбільше, якщо порівнювати з іншими продуктами — з 10-12 гривень до 11-13 гривень за кілограм. До всього, також додали у ціні:

солодкий перець — наразі продаються за ціною від 60 до 80 гривень за кілограм;

кабачки — від 45 до 50 гривень за кілограм;

огірки — від 28 до 80 гривень за кілограм ;

помідори — від 75 до 105 гривень за кілограм.

Вартість яблук і груш

Щодо фруктів, то у цьому сегменті найбільший попит мають яблука, причому як усередині країни, так і за її межами. Кілограм наразі коштує від 20 до 85 гривень за кілограм.

Додають у ціні груша і слива, тоді як малина подешевшала. Кавунів і динь на ринку вже майже немає, що призводить до подорожчання продукції, яка все ще наявна у продажах.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, ціни на помідори у жовтні зросли до 87,26 грн/кілограм, тоді як наприкінці вересня кілограм овочів коштував 74,85 грн. Аналітики пов’язують тенденцію зі зниженням пропозиції через сезонний фактор та одночасним збільшенням попиту на тепличні овочі.

"Як зазначають учасники ринку, постачання нових партій томатів із місцевих тепличних комбінатів малооб'ємні та нестабільні", — зауважили експерти EastFruit.

Цей дефіцит наразі не вдається перекрити за рахунок імпортної продукції.

Раніше ми писали про нову хвилю з подорожчання яєць. Станом на середину жовтня ціна десятка у деяких супермаркетах може сягати 70 гривень. Дізнавайтесь також, як українці можуть заробляти гроші на каштанах.