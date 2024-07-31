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Сезонна робота в Україні — де і кому обіцяють зарплату у 30 тис. грн

31 липня 2024 14:22
Ксенія Симонова - Редактор
Сезонна робота в Україні — скільки і де платять високу зарплату влітку 2024 року
Працівник будівельної сфери. Фото: mukachevo.net
Ксенія Симонова - Редактор

Українці влітку 2024 року можуть влаштуватися на сезонну роботу всередині країни. Зокрема, у деяких сферах є можливість отримувати заробітну плату, що значно перевищує середню в країні. 

Про це йдеться у дослідженні платформи OLX.

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Ситуація із тимчасовою роботою під час війни

Відповідно до дослідження аналітиків, істотно вплинули на ринок сезонної праці в Україні мобілізація та еміграція, спричинивши нестачу робочих рук. Так, багато працездатного населення або пішли на фронт, або виїхали за межі країни.

За словами керівниці напрямку "OLX Робота" Марії Абдулліної, за інформацією Євростату, налічується близько 4,2 млн українців з тимчасовим захистом в країнах Європейського Союзу.

"Це суттєво зменшило кількість доступних працівників, особливо в сільському господарстві та будівництві, що призвело до підвищення заробітної плати для залучення робочої сили", — повідомила вона.

Які зарплати пропонують за сезонну роботу

З огляду на те, що у 2023 році кількість сезонних працівників у сільському господарстві впала на 20−30% проти попередніх років, аграрні підприємства цього року підвищили заробітну плату працівникам.

За даними OLX Робота, у червні зарплата для працівників агросектору підвищилась:

  • у 2024 році становить без проживання за місяць 19 тис. гривень, що більше на 46,15%, у 2023 році платили 13 тис. гривень;
  • цьогоріч разом з проживанням платять 27,5 тис. гривень, що більше на 37,5% проти 2023 року, коли було 20 тис. гривень.

У будівельній галузі ситуація ще гірша. Через нестачу робочої сили там також підвищили оплату працю.

За інформацією аналітиків, минулого місяця заробітна плата для працівників будівельної сфери зросла:

  • у 2024 році платять 27,028 тис. гривень за місяць без проживання, що більше на 54,4% проти 2023 року, коли було 17,5 тис. гривень;
  • 30 тис. гривень разом з проживанням, що на 46,34% більше проти 2023 року, коли платили 20,5 тис. гривень за місяць.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у близько 40% українських фахівців IT-сфери підвищилася заробітна плата як всередині країни, так і за кордоном. У деяких зі спеціалістів щомісячні виплати за останні пів року зросли на 300 доларів.

Раніше ми писали, в Україні парламент ухвалив рішення щодо підвищення зарплат помічникам народних депутатів на 50%. За це проголосували 264 народних депутати. До підвищення помічники отримували 88,4 тисячі гривень, а після — зарплата зросла до 132,6 тисячі гривень на місяць.

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