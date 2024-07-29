Зарплати в Україні — ТОП-3 міст, де громадяни заробляють найбільше

В Україні зросла зарплата — в яких містах платять найбільше
В Україні зростає середня заробітна плата через дефіцит низки спеціалістів. Найвищі зарплати фіксуються у трьох містах, а військові спеціальності випередили за оплатою праці IТ-сферу.
Про це повідомляється на порталі Work.ua.
Середня зарплата в Україні у 2024 році
З лютого цього року розмір середньої зарплатні в країні не змінювався і становив 20 тис. грн. Проте у червні показник підскочив на 2,5%, до 20,5 тис. грн. Відповідне підвищення стало наслідком збільшення розміщення кількості вакансій від української армії, тоді як щодо цивільних професій, то розмір середньої зарплати перебуває на тому ж рівні.
Відповідно до статистики порталу, у топ-100 найбільш оплачуваних професій налічується безліч військових спеціальностей. При цьому саме в цій сфері заробітні плати пропонують навіть вищі, ніж для ІТ-сектору. Так, якщо до війни висока зарплата переважала серед програмістів та інших ІТ-спеціалістів, то зараз серед артилеристів, снайперів та танкістів. Пояснюється це високим попитом на таких фахівців під час війни.
При цьому українці, які розміщують свої резюме, почали вказувати на більш високий очікуваний рівень заробітної плати. Це є однією з ключових тенденцій на українському ринку праці у 2024 році. Так, середній бажаний рівень зарплат зріс з близько 18 тис. до 22,4 тис. грн.
В яких містах найбільші зарплати
За даними порталу, найвищі зарплати в країні традиційно фіксують у Києві. Там середня зарплатня перебуває на рівні 24,5 тис. грн. Далі за рівнем зарплатні йде Львів, де у середньому дохід становить 22 тис. грн.
Ділять третє місце Одеса та Дніпро. Там громадяни у середньому отримують 20 тис. грн.
Водночас, містом, де найнижча середня зарплата, є Суми. Там платять близько 15 тис. грн. Це пов'язано з гіршими можливостями працевлаштування та нижчим розвитком інфраструктури.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні Верховна Рада ухвалила рішення щодо підвищення зарплат помічникам народних депутатів на 50%. За це проголосували 264 народних депутати. До підвищення помічники отримували 88,4 тисячі гривень, а після — зарплата зросла до 132,6 тисячі гривень на місяць.
Також ми писали, що в Україні у 2024 році двічі підвищилась мінімальна заробітна плата і зараз становить 8 тис. гривень. Очікується, що середня зарплата у різних секторах економіки продовжить зростати, а от наступного підвищення "мінімалки" доведеться чекати кілька років.
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