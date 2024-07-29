Зарплати в Україні — ТОП-3 міст, де громадяни заробляють найбільше

Працівник на заводі. Фото: KNDS

В Україні зростає середня заробітна плата через дефіцит низки спеціалістів. Найвищі зарплати фіксуються у трьох містах, а військові спеціальності випередили за оплатою праці IТ-сферу.

Про це повідомляється на порталі Work.ua.

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Середня зарплата в Україні у 2024 році

З лютого цього року розмір середньої зарплатні в країні не змінювався і становив 20 тис. грн. Проте у червні показник підскочив на 2,5%, до 20,5 тис. грн. Відповідне підвищення стало наслідком збільшення розміщення кількості вакансій від української армії, тоді як щодо цивільних професій, то розмір середньої зарплати перебуває на тому ж рівні.

Відповідно до статистики порталу, у топ-100 найбільш оплачуваних професій налічується безліч військових спеціальностей. При цьому саме в цій сфері заробітні плати пропонують навіть вищі, ніж для ІТ-сектору. Так, якщо до війни висока зарплата переважала серед програмістів та інших ІТ-спеціалістів, то зараз серед артилеристів, снайперів та танкістів. Пояснюється це високим попитом на таких фахівців під час війни.

Графіка. Джерело: Work.ua

При цьому українці, які розміщують свої резюме, почали вказувати на більш високий очікуваний рівень заробітної плати. Це є однією з ключових тенденцій на українському ринку праці у 2024 році. Так, середній бажаний рівень зарплат зріс з близько 18 тис. до 22,4 тис. грн.

В яких містах найбільші зарплати

За даними порталу, найвищі зарплати в країні традиційно фіксують у Києві. Там середня зарплатня перебуває на рівні 24,5 тис. грн. Далі за рівнем зарплатні йде Львів, де у середньому дохід становить 22 тис. грн.

Ділять третє місце Одеса та Дніпро. Там громадяни у середньому отримують 20 тис. грн.

Водночас, містом, де найнижча середня зарплата, є Суми. Там платять близько 15 тис. грн. Це пов'язано з гіршими можливостями працевлаштування та нижчим розвитком інфраструктури.

Графіка. Джерело: Work.ua

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні Верховна Рада ухвалила рішення щодо підвищення зарплат помічникам народних депутатів на 50%. За це проголосували 264 народних депутати. До підвищення помічники отримували 88,4 тисячі гривень, а після — зарплата зросла до 132,6 тисячі гривень на місяць.

Також ми писали, що в Україні у 2024 році двічі підвищилась мінімальна заробітна плата і зараз становить 8 тис. гривень. Очікується, що середня зарплата у різних секторах економіки продовжить зростати, а от наступного підвищення "мінімалки" доведеться чекати кілька років.