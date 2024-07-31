Сезонная работа в Украине — сколько и где платят высокую зарплату летом 2024 года

Работник строительной сферы. Фото: mukachevo.net

Украинцы летом 2024 года могут устроиться на сезонную работу внутри страны. В частности, в некоторых областях есть возможность получать заработную плату, что значительно превышает среднюю в стране.

Об этом говорится в исследовании платформы OLX.

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Согласно исследованию аналитиков, существенно повлияли на рынок сезонного труда в Украине мобилизация и эмиграция, повлекшие нехватку рабочих рук. Так, много трудоспособного населения либо ушли на фронт, либо уехали за пределы страны.

По словам руководителя направления "OLX Работа" Марии Абдуллиной, по информации Евростата, насчитывается около 4,2 млн украинцев с временной защитой в странах Европейского Союза.

"Это существенно уменьшило количество доступных работников, особенно в сельском хозяйстве и строительстве, что привело к повышению заработной платы для привлечения рабочей силы", — сообщила она.

Какие зарплаты предлагают за сезонную работу

Учитывая, что в 2023 году количество сезонных работников в сельском хозяйстве упало на 20-30% против предыдущих лет, аграрные предприятия в этом году повысили заработную плату работникам.

По данным OLX Работа, в июне зарплата для работников агросектора повысилась:

в 2024 году составляет без проживания за месяц 19 тыс. гривен, что больше на 46,15%, в 2023 году платили 13 тыс. гривен;

в этом году вместе с проживанием платят 27,5 тыс. гривен, что больше на 37,5% против 2023 года, когда было 20 тыс. гривен.



В строительной отрасли ситуация еще хуже. Из-за нехватки рабочей силы там также повысили оплату труда.

По информации аналитиков, в прошлом месяце заработная плата для работников строительной сферы выросла:

в 2024 году платят 27,028 тыс. гривен в месяц без проживания, что больше на 54,4% против 2023 года, когда было 17,5 тыс. гривен;

30 тыс. гривен вместе с проживанием, что на 46,34% больше по сравнению с 2023 годом, когда платили 20,5 тыс. гривен в месяц.

Что еще стоит знать

Напомним, около 40% украинских специалистов IT-сферы повысилась заработная плата как внутри страны, так и за рубежом. У некоторых из специалистов ежемесячные выплаты за последние полгода выросли на 300 долларов.

Ранее мы писали, что в Украине парламент принял решение о повышении зарплат помощникам народных депутатов на 50%. За это проголосовали 264 народных депутата. До повышения помощники получали 88,4 тысячи гривен, а после — зарплата выросла до 132,6 тысяч гривен в месяц.