Сезонна робота в Буковелі — які вакансії відкриті та скільки платять

Буковель традиційно залишається одним із найпопулярніших напрямків для сезонної роботи в Україні. Щороку курорт відкриває сотні вакансій у сфері туризму, обслуговування та готельного бізнесу як для досвідчених фахівців, так і для новачків.

Новини.LIVE розповідають про рівень зарплат та умови праці, які пропонують роботодавці у Буковелі цього сезону.

Які професії найзатребуваніші на курорті

На сервісі пошуку роботи Work.ua у лютому доступно понад 200 вакансій в Буковелі. Найбільше у таких категоріях:

Готельно-ресторанний бізнес. Сфера обслуговування. Адміністрація, керівництво середньої ланки.

Серед них є пропозиції не лише для досвідчених фахівців, а й для кандидатів без досвіду, а також для студентів, пенсіонерів, людей з інвалідністю.

Вакансії у сфері готельно-ресторанного бізнесу

Найбільш затребувані в Буковелі кухарі, офіціанти та бармени, що цілком очікувано для курорту. Зарплати пропонують різні — все залежить від досвіду, обов’язків та закладу.

Наприклад, кухарям готові платити від 30 000 грн і до 70 000 грн. Офіціанти й бармени можуть заробляти на курорті від 25 000 грн і вище, включно з бонусами від продажів товарів та чайовими.

Є також робота для менеджерів, ревізорів, хаускіперів, водіїв на зарплати 40 000 грн і вище. У більшості вакансій вказано, що роботодавець готовий надати безплатне проживання й харчування.

Робота у сфері обслуговування

У цій категорії найпопулярніша вакансія — адміністратор готелю в Буковелі. Від кандидатів вимагається досвід роботи хоча б 1 рік, грамотне мовлення, високий культурний рівень, доброзичливість, комунікабельність, вміння працювати у команді, відповідальність та уважність.

Натомість роботодавці обіцяють зарплату від 40 000 грн на місяць, оплату проїзду в обидві сторони, харчування й проживання за рахунок компанії.

Роботу також пропонують:

кур’єрам — 45 000 грн/міс.;

збиральникам замовлень — від 39 000 грн/міс.;

масажистам та майстрам манікюру — від 30 000 грн/міс.

В категорії "Адміністрація, керівництво середньої ланки", крім адміністраторів готелів, найчастіше зустрічаються вакансії завідувачів господарств відпочинкових комплексів. Зарплати різні — є як 13 000 грн, так і від 40 000 грн на місяць, тут все залежить від обов’язків, які виконуватиме працівник. Зазвичай це організація роботи команди готелю, господарська та фінансова діяльність.

