Робота в Буковелі — скільки грошей реально заробити за сезон

Популярний український курорт Буковель щозими перетворюється не лише на туристичний магніт, а й на місце швидких сезонних заробітків. Тисячі людей їдуть туди працювати, розраховуючи суттєво покращити свої фінансове становище буквально за кілька місяців.

Новини.LIVE розповідають, кому та скільки реально заробити за сезон в Буковелі.

Яку роботу пропонують та скільки готові платити

Робота в Буковелі є для всіх — освічених фахівців у різних сферах, студентів, пенсіонерів тощо. Навіть зараз, коли зима добігає кінця, на сервісі пошуку роботи Work.ua доступно понад 200 вакансій. Тож нескладно підрахувати, хто та скільки може заробити в Буковелі за 4 місяці — саме стільки зазвичай триває гірськолижний сезон.

Отже, хороший кухар може на курорті знайти роботу з зарплатою 50 000 грн/місяць і вище. Проживання та харчування зазвичай оплачують роботодавці, тож за сезон можна "чистими" відкласти щонайменше 200 000 грн, якщо не витрачати гроші на розваги й т.ін.

Приблизно такі ж зарплати пропонують в Буковелі:

офіціантам;

барменам;

адміністраторам;

масажистам тощо.

Є робота на курорті й для працівників б’юті-сфери. Наприклад, зараз один зі SPA-центрів шукає майстра з манікюру та лашмейкера на зарплату від 40 000 грн на місяць (ставка+чайові+бонуси+премії). Як вказано у вакансії, харчування, житло та уніформа надаються безплатно.

Фахівці у сфері будівництва також можуть підзаробити в Буковелі. Є пропозиції з непоганими зарплатами для:

стяжників — від 50 000 грн/місяць;

логістів / диспетчерів транспорту або спецтехніки — від 50 000 грн;

виконробів — від 48 000 грн;

машиністів екскаватора — від 45 000 грн.

На курорті відкриті вакансії й для бухгалтерів, охоронців, комплектувальників, покоївок, прибиральниць, вантажників, електриків, водіїв тощо. Деякі роботодавці готові розглядати кандидатів без досвіду й безплатно їх навчати.

Як зберігати зароблені гроші

Фінансист Богдан Яремчик розповів Новини.LIVE, що найкращим варіантом є диверсифікація своїх заощаджень.

"Гривня залишається основною валютою для щоденних витрат, проте не підходить для довгострокового зберігання без інструментів захисту від інфляції. Долар традиційно вважається "тихою гаванню" для заощаджень українців. Євро ж у якості заощаджень часто використовують ті, хто має витрати або доходи в ЄС", — вважає експерт.

Тож, щоб інфляція не "з’їла" ваші гроші, краще тримати заощадження саме у цих трьох валютах — гривнях, доларах і євро.

