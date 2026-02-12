Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Швидкі заробітки — скільки можна отримати в Буковелі за сезон

Швидкі заробітки — скільки можна отримати в Буковелі за сезон

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 18:24
Робота в Буковелі — скільки грошей реально заробити за сезон
Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

Популярний український курорт Буковель щозими перетворюється не лише на туристичний магніт, а й на місце швидких сезонних заробітків. Тисячі людей їдуть туди працювати, розраховуючи суттєво покращити свої фінансове становище буквально за кілька місяців.

Новини.LIVE розповідають, кому та скільки реально заробити за сезон в Буковелі.

Реклама
Читайте також:

Яку роботу пропонують та скільки готові платити

Робота в Буковелі є для всіх — освічених фахівців у різних сферах, студентів, пенсіонерів тощо. Навіть зараз, коли зима добігає кінця, на сервісі пошуку роботи Work.ua доступно понад 200 вакансій. Тож нескладно підрахувати, хто та скільки може заробити в Буковелі за 4 місяці — саме стільки зазвичай триває гірськолижний сезон.

Отже, хороший кухар може на курорті знайти роботу з зарплатою 50 000 грн/місяць і вище. Проживання та харчування зазвичай оплачують роботодавці, тож за сезон можна "чистими" відкласти щонайменше 200 000 грн, якщо не витрачати гроші на розваги й т.ін.

Приблизно такі ж зарплати пропонують в Буковелі:

  • офіціантам;
  • барменам;
  • адміністраторам;
  • масажистам тощо.

Є робота на курорті й для працівників б’юті-сфери. Наприклад, зараз один зі SPA-центрів шукає майстра з манікюру та лашмейкера на зарплату від 40 000 грн на місяць (ставка+чайові+бонуси+премії). Як вказано у вакансії, харчування, житло та уніформа надаються безплатно.

Фахівці у сфері будівництва також можуть підзаробити в Буковелі. Є пропозиції з непоганими зарплатами для:

  • стяжників — від 50 000 грн/місяць;
  • логістів / диспетчерів транспорту або спецтехніки — від 50 000 грн;
  • виконробів — від 48 000 грн;
  • машиністів екскаватора — від 45 000 грн.

На курорті відкриті вакансії й для бухгалтерів, охоронців, комплектувальників, покоївок, прибиральниць, вантажників, електриків, водіїв тощо. Деякі роботодавці готові розглядати кандидатів без досвіду й безплатно їх навчати. 

Як зберігати зароблені гроші

Фінансист Богдан Яремчик розповів Новини.LIVE, що найкращим варіантом є диверсифікація своїх заощаджень.

"Гривня залишається основною валютою для щоденних витрат, проте не підходить для довгострокового зберігання без інструментів захисту від інфляції. Долар традиційно вважається "тихою гаванню" для заощаджень українців. Євро ж у якості заощаджень часто використовують ті, хто має витрати або доходи в ЄС", — вважає експерт.

Тож, щоб інфляція не "з’їла" ваші гроші, краще тримати заощадження саме у цих трьох валютах — гривнях, доларах і євро.

Раніше ми розповідали, чи варто брати кредити, якщо немає стабільного доходу. 

Також дізнавайтеся, що буде з зарплатами й вакансіями в Україні у 2026 році. 

робота Буковель вакансії заробіток зарплата
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації