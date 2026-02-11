Відео
Робота для студентів в Буковелі — що пропонують та скільки готові платити

Робота для студентів в Буковелі — що пропонують та скільки готові платити

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 18:25
Робота для студентів в Буковелі — кого шукають та які зарплати пропонують
Студентки за ноутбуком. Фото: Freepik

Щороку курорт Буковель відкриває сотні вакансій у сфері туризму, готельно-ресторанного бізнесу, сервісу та розваг. Є пропозиції й для студентів, які бажають не лише заробити гроші, але й отримати перший серйозний досвід роботи, можливість розвинути комунікаційні та професійні навички.

Новини.LIVE розповідають, які вакансії та умови доступні для студентів на популярному курорті.

Читайте також:

Робота для студентів у Буковелі

На сервісі пошуку роботи в Україні Work.ua наразі доступно 45 вакансій для студентів. Найвищу зарплату пропонують кухарям — від 40 і до 65 тис. гривень на місяць. Проте потрібен хоча б мінімальний досвід роботи — від 1 року, відповідна освіта та знання санітарно-гігієнічних норми праці й технологічних процесів приготування їжі.

Студенти у Буковелі можуть працювати офіціантами й отримувати при цьому близько 50 тис.грн на місяць (включно з % від продажів та чайовими).

Крім того, на курорті для студентів доступні такі вакансії:

  • продавець-консультант — зарплата від 25 000 грн на місяць;
  • прибиральник території — 25 000 грн;
  • перукар-барбер — від 25 000 грн;
  • адміністратор рецепції — від 21 000 грн;
  • покоївка — від 20 000 грн;
  • офіс-менеджер — від 20 000 грн;
  • хостес — від 17 000 грн;
  • менеджер з продажу готельної нерухомості — від 15 000 грн;
  • охоронник – від 15 000 грн;
  • покоївка — від 14 000 грн.

Майже кожна вакансія на порталі передбачає безплатне проживання й харчування. 

Яка середня зарплата в Україні

Цей показник, за даними порталу з пошуку роботи, виріс за рік на 17% і в лютому 2026 року складає 27 500 грн. Найвищі середні зарплати у Києві та Львові — 32 500 грн та 30 000 грн відповідно. У більшості міст роботодавці платять працівникам від 22 000 грн до 25 000 грн.

Найменше отримують жителі Кропивницького та Чернігова — 21 500 грн в середньому, а також Херсону — 21 000 на місяць. 

Раніше ми розповідали, що в Україні змінилися посадові оклади працівників, які обслуговують державні органи та органи виконавчої влади.

Також дізнавайтеся, скільки заробляють викладачі університетів в Україні.

зарплати робота студенти Буковель вакансії
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
