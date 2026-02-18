Видео
Главная Финансы Сезон в Буковеле — кого ищут работодатели и какие деньги обещают

Сезон в Буковеле — кого ищут работодатели и какие деньги обещают

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 17:35
Сезонная работа в Буковеле — какие вакансии открыты и сколько платят
Работа и зарплаты в Буковеле. Фото: Новини.LIVE, journeys-6-senses. Коллаж: Новини.LIVE

Буковель традиционно остается одним из самых популярных направлений для сезонной работы в Украине. Ежегодно курорт открывает сотни вакансий в сфере туризма, обслуживания и гостиничного бизнеса как для опытных специалистов, так и для новичков.

Новини.LIVE рассказывают об уровне зарплат и условиях труда, которые предлагают работодатели в Буковеле в этом сезоне.

Какие профессии самые востребованные на курорте

На сервисе поиска работы Work.ua в феврале доступно более 200 вакансий в Буковеле. Больше всего в таких категориях:

  1. Гостинично-ресторанный бизнес.
  2. Сфера обслуживания.
  3. Администрация, руководство среднего звена.

Среди них есть предложения не только для опытных специалистов, но и для кандидатов без опыта, а также для студентов, пенсионеров, людей с инвалидностью.

Вакансии в сфере гостинично-ресторанного бизнеса

Наиболее востребованы в Буковеле повара, официанты и бармены, что вполне ожидаемо для курорта. Зарплаты предлагают разные — все зависит от опыта, обязанностей и заведения.

Например, поварам готовы платить от 30 000 грн и до 70 000 грн. Официанты и бармены могут зарабатывать на курорте от 25 000 грн и выше, включая бонусы от продаж товаров и чаевые.

Есть также работа для менеджеров, ревизоров, хаускиперов, водителей на зарплаты 40 000 грн и выше. В большинстве вакансий указано, что работодатель готов предоставить бесплатное проживание и питание.

Работа в сфере обслуживания

В этой категории самая популярная вакансия — администратор отеля в Буковеле. От кандидатов требуется опыт работы хотя бы 1 год, грамотная речь, высокий культурный уровень, доброжелательность, коммуникабельность, умение работать в команде, ответственность и внимательность.

Взамен работодатели обещают зарплату от 40 000 грн в месяц, оплату проезда в обе стороны, питание и проживание за счет компании.

Работу также предлагают:

  • курьерам — 45 000 грн/мес;
  • сборщикам заказов — от 39 000 грн/мес;
  • массажистам и мастерам маникюра — от 30 000 грн/мес.

В категории "Администрация, руководство среднего звена", кроме администраторов отелей, чаще всего встречаются вакансии заведующих хозяйств комплексов отдыха. Зарплаты разные — есть как 13 000 грн, так и от 40 000 грн в месяц, здесь все зависит от обязанностей, которые будет выполнять работник. Обычно это организация работы команды отеля, хозяйственная и финансовая деятельность.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
