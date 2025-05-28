Цены на овощи и фрукты летом 2025 года — чего ждать украинцам

Лотки с фруктами на рынке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Из-за весенних заморозков украинцы будут тратить больше денег на покупку овощей, хлеба и ягод в 2025 году. Прохладная погода повредила урожаи как в Украине, так и в странах-поставщиках импортной продукции.

Об этом говорится в материале Agronews.ua.

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Что подорожает для украинцев

В статье в частности отмечается, что логистические трудности и ограничения на поставки некоторых продуктов из-за рубежа, создают предпосылки для роста цен в Украине на 10-15%. Как объяснил генеральный директор "Украинской аграрной конфедерации" Павел Коваль, повышение цен на продукты питания украинцы почувствуют уже вскоре. Например, подорожают:

фрукты;

ягоды;

овощи;

хлеб.

Ожидается, что фрукты в Украине будут стоить в этом году на 10-15% дороже, чем в прошлом году. При этом на некоторые товары, в частности ягоды и косточковые плоды, ценники могут быть еще больше.

Что еще стоит знать

За последний год цены на продукты питания в Украине выросли на 15%, но уже летом 2025 года ситуация с инфляцией должна стабилизироваться. Этому будут способствовать несколько факторов:

более высокие урожаи;

снижение мировых цен на нефть;

стабилизация валютного рынка благодаря действиям регулятора.

Напомним, средняя стоимость упаковки куриных яиц первой категории варьируется от 67,90 до 73,53 грн. Известно, в каких супермаркетах можно найти более дешевые предложения.

Также мы рассказывали о цене на молодой картофель. Так, за один килограмм в некоторых магазинах можно отдать почти 90 грн.