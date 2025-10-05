Де працюють люди, які належать середнього класу у Польщі — українцям пояснили

200 польських злотих. Фото: Unsplash

Середній клас у країнах світу визначають по різному. Наприклад, у США вважається, що громадяни з цієї категорії можуть дозволити собі закривати не тільки базові потреби, як-от купувати їжу, одяг або орендувати житло, а й купити авто чи нерухомість. У Європі ж до бідних відносять тих, кому складно витрачати гроші на нову побутову техніку або на відпочинок.

Сайт Новини.LIVE вирішив розібратися, скільки мають щомісяця заробляти громадяни, аби вважатися середнім класом у Польщі.

Де працює середній клас у Польщі

У березні 2025 року медіанна заробітна плата у Польщі була на позначці у 7 тисяч злотих на місяць (приблизно 1 900 доларів), розповіла польська фінансистка Марта Камінська.

За її словами, у польському розумінні середній клас — це домогосподарства, чиї доходи від 67% до 200% медіани з еквівалентним доходом на члена сім’ї. Якщо спиратися на ці критерії, то майже 54% населення країни формально належить до середнього класу.

"Люди, які становлять середній клас у Польщі, переважно працюють у державному чи приватному секторі з офісною роботою, обслуговуванням, торгівлею, освітою, охороною здоров’я, технологіями, фінансами. Також середній клас широко представлений у містах, на великих чи середніх підприємствах, у сферах, де потрібна вища чи середня освіта", — пояснила Камінська.

При цьому поляки, як і, наприклад українці, стикаються зі схожою проблемою: ціни на житло, комунальні послуги, транспорт, продукти, навчання і медицину, особливо у великих міста — дорожчі, ніж у регіонах, які вважаються менш розвинутими.

"Для того щоб жити "на середньому рівні", потрібно мати суттєво вищий дохід, ніж просто "не бути бідним", — підкреслила польська фінансистка.

