Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Средний класс в Польше — на каких работах трудятся люди

Средний класс в Польше — на каких работах трудятся люди

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 08:45
Где работают люди, которые принадлежат среднему классу в Польше — украинцам объяснили
200 польских злотых. Фото: Unsplash

Средний класс в странах мира определяют по-разному. Например, в США считается, что граждане из этой категории могут позволить себе закрывать не только базовые потребности, такие как покупать еду, одежду или арендовать жилье, но и купить авто или недвижимость. В Европе же к бедным относят тех, кому сложно тратить деньги на новую бытовую технику или на отдых.

Сайт Новини.LIVE решил разобраться, сколько должны ежемесячно зарабатывать граждане, чтобы считаться средним классом в Польше.

Реклама
Читайте также:

Где работает средний класс в Польше

В марте 2025 года медианная заработная плата в Польше была на отметке в 7 тысяч злотых в месяц (примерно 1 900 долларов), рассказала польская финансистка Марта Каминская.

По ее словам, в польском понимании средний класс - это домохозяйства, чьи доходы от 67% до 200% медианы с эквивалентным доходом на члена семьи. Если опираться на эти критерии, то почти 54% населения страны формально относится к среднему классу.

"Люди, которые составляют средний класс в Польше, преимущественно работают в государственном или частном секторе с офисной работой, обслуживанием, торговлей, образованием, здравоохранением, технологиями, финансами. Также средний класс широко представлен в городах, на крупных или средних предприятиях, в сферах, где требуется высшее или среднее образование", — сказала Каминская.

При этом поляки, как и, например украинцы, сталкиваются с похожей проблемой: цены на жилье, коммунальные услуги, транспорт, продукты, обучение и медицину, особенно в крупных города — дороже, чем в регионах, которые считаются менее развитыми.

"Для того чтобы жить "на среднем уровне", нужно существенно более высокий доход, чем просто "не быть бедным", — подчеркнула польская финансистка.

Что еще стоит знать

Напомним, с октября 2025 года изменятся условия пребывания для украинцев в Польше. В частности, часть наших соотечественников рискует потерять выплаты по программе "800+".

Ранее мы рассказывали об изменениях, которые произошли со средней зарплатой украинцев. Узнавайте также, сколько денег надо подростку в 2025 году.

Польша работа деньги доходы заработок
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации