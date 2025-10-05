Где работают люди, которые принадлежат среднему классу в Польше — украинцам объяснили

200 польских злотых. Фото: Unsplash

Средний класс в странах мира определяют по-разному. Например, в США считается, что граждане из этой категории могут позволить себе закрывать не только базовые потребности, такие как покупать еду, одежду или арендовать жилье, но и купить авто или недвижимость. В Европе же к бедным относят тех, кому сложно тратить деньги на новую бытовую технику или на отдых.

Сайт Новини.LIVE решил разобраться, сколько должны ежемесячно зарабатывать граждане, чтобы считаться средним классом в Польше.

Где работает средний класс в Польше

В марте 2025 года медианная заработная плата в Польше была на отметке в 7 тысяч злотых в месяц (примерно 1 900 долларов), рассказала польская финансистка Марта Каминская.

По ее словам, в польском понимании средний класс - это домохозяйства, чьи доходы от 67% до 200% медианы с эквивалентным доходом на члена семьи. Если опираться на эти критерии, то почти 54% населения страны формально относится к среднему классу.

"Люди, которые составляют средний класс в Польше, преимущественно работают в государственном или частном секторе с офисной работой, обслуживанием, торговлей, образованием, здравоохранением, технологиями, финансами. Также средний класс широко представлен в городах, на крупных или средних предприятиях, в сферах, где требуется высшее или среднее образование", — сказала Каминская.

При этом поляки, как и, например украинцы, сталкиваются с похожей проблемой: цены на жилье, коммунальные услуги, транспорт, продукты, обучение и медицину, особенно в крупных города — дороже, чем в регионах, которые считаются менее развитыми.

"Для того чтобы жить "на среднем уровне", нужно существенно более высокий доход, чем просто "не быть бедным", — подчеркнула польская финансистка.

