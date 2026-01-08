Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Средняя зарплата в Киеве — сколько платят в январе

Средняя зарплата в Киеве — сколько платят в январе

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 21:47
Средняя зарплата в Киеве — как зарабатывают жители столицы
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Киев всегда был интересен жителям других городов и сел, которые ищут работу с лучшими условиями и выплатами. Самый главный фактор, который определяет привлекательность города на рынке труда — уровень зарплат.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какова средняя зарплата в Киеве в начале января 2026 года.

Реклама
Читайте также:

Сколько платят в Киеве

Согласно данным кадрового портала Work.ua, сейчас средняя зарплата в Киеве составляет 32 500 грн. Это на 23% больше, если сравнивать с январем прошлого года.

Медиана заработных плат рассчитана по данным из 51795 вакансий, размещенных на Work.ua в Киеве за последние 3 месяца.

Кто в Киеве зарабатывает больше всего

За год существенно выросли зарплаты у бизнес-аналитиков — на 79%. Сейчас им платят по 71 500 тыс. гривен ежемесячно. Выплаты SEO-специалистов-инструкторов увеличились на 58%, сейчас зарплата находится на уровне 45 тыс. гривен. А таргетологи зарабатывают в Киеве по 70 тыс. гривен (+56%). Также выросли зарплаты у следующих профессий:

  • Риэлтор 90 000 грн (+50% за год);
  • Ортопед 60 000 грн (+50%)
  • Продавец-консультант 27 500 грн (+22%);
  • Менеджер по продажам 42 500 грн (+21%);
  • Кладовщик 29 300 грн (+23%);
  • Кассир 25 400 грн (+24%);
  • Повар 35 000 грн (+21%);
  • Водитель 38 900 грн (+20%);
  • Бариста 27 500 грн (+22%);
  • Администратор 27 500 грн (+17%); Грузчик 29 000 грн (+38%);
  • Бухгалтер 34 000 грн (+24%);
  • Офис-менеджер 30 000 грн (+20%); Менеджер по работе с клиентами 35 000 грн (+9%);
  • Уборщица 17 500 грн (+22%);
  • Разнорабочий 30 000 грн (+33%);
  • Охранник 25 000 грн (+33%).

Ранее мы писали, когда украинцы смогут получать среднюю зарплату в 1000 долларов и почему заработные платы никогда не растут просто из-за чьего-то желания.

Также узнайте, кто из украинских семей может получить в январе денежную помощь на зиму.

работа рынок труда вакансии трудоустройство средняя зарплата
Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации