Средняя зарплата в Киеве — как зарабатывают жители столицы

Средняя зарплата в Киеве — сколько платят в январе
Киев всегда был интересен жителям других городов и сел, которые ищут работу с лучшими условиями и выплатами. Самый главный фактор, который определяет привлекательность города на рынке труда — уровень зарплат.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, какова средняя зарплата в Киеве в начале января 2026 года.
Сколько платят в Киеве
Согласно данным кадрового портала Work.ua, сейчас средняя зарплата в Киеве составляет 32 500 грн. Это на 23% больше, если сравнивать с январем прошлого года.
Медиана заработных плат рассчитана по данным из 51795 вакансий, размещенных на Work.ua в Киеве за последние 3 месяца.
Кто в Киеве зарабатывает больше всего
За год существенно выросли зарплаты у бизнес-аналитиков — на 79%. Сейчас им платят по 71 500 тыс. гривен ежемесячно. Выплаты SEO-специалистов-инструкторов увеличились на 58%, сейчас зарплата находится на уровне 45 тыс. гривен. А таргетологи зарабатывают в Киеве по 70 тыс. гривен (+56%). Также выросли зарплаты у следующих профессий:
- Риэлтор 90 000 грн (+50% за год);
- Ортопед 60 000 грн (+50%)
- Продавец-консультант 27 500 грн (+22%);
- Менеджер по продажам 42 500 грн (+21%);
- Кладовщик 29 300 грн (+23%);
- Кассир 25 400 грн (+24%);
- Повар 35 000 грн (+21%);
- Водитель 38 900 грн (+20%);
- Бариста 27 500 грн (+22%);
- Администратор 27 500 грн (+17%); Грузчик 29 000 грн (+38%);
- Бухгалтер 34 000 грн (+24%);
- Офис-менеджер 30 000 грн (+20%); Менеджер по работе с клиентами 35 000 грн (+9%);
- Уборщица 17 500 грн (+22%);
- Разнорабочий 30 000 грн (+33%);
- Охранник 25 000 грн (+33%).
Ранее мы писали, когда украинцы смогут получать среднюю зарплату в 1000 долларов и почему заработные платы никогда не растут просто из-за чьего-то желания.
Также узнайте, кто из украинских семей может получить в январе денежную помощь на зиму.
Читайте Новини.LIVE!