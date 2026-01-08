Средняя зарплата в Киеве — как зарабатывают жители столицы

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Киев всегда был интересен жителям других городов и сел, которые ищут работу с лучшими условиями и выплатами. Самый главный фактор, который определяет привлекательность города на рынке труда — уровень зарплат.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какова средняя зарплата в Киеве в начале января 2026 года.

Сколько платят в Киеве

Согласно данным кадрового портала Work.ua, сейчас средняя зарплата в Киеве составляет 32 500 грн. Это на 23% больше, если сравнивать с январем прошлого года.

Медиана заработных плат рассчитана по данным из 51795 вакансий, размещенных на Work.ua в Киеве за последние 3 месяца.

Кто в Киеве зарабатывает больше всего

За год существенно выросли зарплаты у бизнес-аналитиков — на 79%. Сейчас им платят по 71 500 тыс. гривен ежемесячно. Выплаты SEO-специалистов-инструкторов увеличились на 58%, сейчас зарплата находится на уровне 45 тыс. гривен. А таргетологи зарабатывают в Киеве по 70 тыс. гривен (+56%). Также выросли зарплаты у следующих профессий:

Риэлтор 90 000 грн (+50% за год);

Ортопед 60 000 грн (+50%)

Продавец-консультант 27 500 грн (+22%);

Менеджер по продажам 42 500 грн (+21%);

Кладовщик 29 300 грн (+23%);

Кассир 25 400 грн (+24%);

Повар 35 000 грн (+21%);

Водитель 38 900 грн (+20%);

Бариста 27 500 грн (+22%);

Администратор 27 500 грн (+17%); Грузчик 29 000 грн (+38%);

Бухгалтер 34 000 грн (+24%);

Офис-менеджер 30 000 грн (+20%); Менеджер по работе с клиентами 35 000 грн (+9%);

Уборщица 17 500 грн (+22%);

Разнорабочий 30 000 грн (+33%);

Охранник 25 000 грн (+33%).

