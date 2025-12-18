Видео
Главная Финансы Средняя зарплата в Днепре – размер в декабре 2025

Средняя зарплата в Днепре – размер в декабре 2025

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 15:13
Зарплаты в Украине — сколько в среднем выплачивают в Днепре в декабре
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине по состоянию на конец 2025 года средняя зарплата приблизилась к уровню в 27 000 гривен. В то же время в городах этот показатель может отличаться в большую или меньшую сторону.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько в среднем зарабатывают в городе Днепр.

Читайте также:

Средняя зарплата в Днепре

В декабре 2025 года зарплата в городе на 1 000 гривен меньше показателя по стране. По информации на сайте Work.ua, в городе в уровень средней зарплаты составляет 26 тысяч гривен, однако большинство работодателей выплачивают больше.  Эту статистику посчитали по данным из более 12 000 вакансий, которые публиковались на портале по поиску работы.

Если говорить о самых высокооплачиваемых должностях, то среди них:

  • руководитель отдела продаж — 75 000 гривен (за год выплата увеличилась на 88%);
  • риелтор — 60 000 гривен (+ 41%);
  • начальник производства — 50 000 гривен (+ 33%);
  • менеджер ВЭД — 50 000 гривен (+25%);
  • прораб — 47 500 гривен (+36%);
  • строитель — 40 000 гривен (+45%);
  • печатник — 40 000 гривен (+60%).

У кого самые большие зарплаты

Сейчас речь идет о тех, кто работает на руководящих должностях в отделах продаж. За год их зарплаты выросли на 88%, что позволяет им получать по 75 000 гривен. На 62% больше, чем в начале 2025 года теперь получают граждане, которые работают упаковщиками. Речь идет о зарплате в 35 000 гривен.

У печатников выплаты выросли на 60% — до 40 000 гривен, а люди, которые умеют выполнять разную по сложности работу (разнорабочие), сейчас зарабатывают на 60% больше — 30 000 гривен. У строителей зарплаты за год выросли на 50%, поэтому в декабре они зарабатывают 40 000 гривен.

Как сообщалось ранее, украинцы, которые сейчас живут в Польше, могут готовиться получать большие выплаты. Все потому, что минимальная зарплата в соседней стране вырастет с 1 января 2026 года, а быстрый экономический рост в 2025 году будет только способствовать благосостоянию граждан. Также мы рассказывали о средней зарплате во Львове. Известно, зарабатывают ли львовяне больше днепрян.

зарплаты выплаты работа Днепр деньги средняя зарплата
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
