Післявоєнне відновлення України — що може означати участь BlackRock у проєкті

Офіс BlackRock в Сан-Франциско. Фото: Reuters

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф під час пресконференції після зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі 6 січня анонсував проєкт післявоєнного відновлення України, до якого залучена компанія BlackRock та її керівник Ларрі Фінк. Головною ідеєю проєкту представник Білого дому створення умов та робочих місць для українців, які повертають після війни.

Новини.LIVE розповідають детальніше про анонсований Сполученими Штатами план та його учасників.

Читайте також:

Що відомо про проєкт післявоєнного відновлення України

"Ми працюємо з BlackRock над проєктом для майбутнього України. Його мета — створити умови, за яких люди, які повертаються після війни, можуть знайти роботу вдома. Ми вважаємо цей проєкт надзвичайно важливим для українського народу", — сказав Віткофф у Парижі.

Водночас Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання Новини.LIVE щодо участі США в економічному відновленні України, розповів, що наразі готується низка документів під загальною назвою "Процвітаюча Україна".

"Це відновлення робочих місць, відновлення життя в Україні. Ми багато цьому приділили уваги, і президент Трамп фокусується на цьому. Він вважає, що це завдання номер один для того, щоб були робочі місця в Україні. Ми проговорювали, яка середня заробітна плата українців. Щоб заробітна плата була потроєна", — наголосив він.

За словами Зеленського, на перемовинах з американцями також обговорювалася необхідність коштів на відновлення України.

"Це повинні бути серйозні гроші, щоб люди повертались на саме ці робочі місця і заробітні плати", — додав президент.

Зеленський зазначив, що Білий дім хоче досягти процвітання українців, залучивши американський бізнес, для якого, як і для європейців, будуть створені спеціальні умови в Україні.

На Урядовому порталі повідомлялося про робочу зустріч, яку провела прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко з представниками президента США Джареда Кушнера та Стівена Віткоффа, президента Світового банку Аджая Банги та генерального директора BlackRock Ларрі Фінка.

"Українська команда готова працювати так само інтенсивно, як і наші американські партнери. Економічні плани мають всі шанси на успішну реалізацію, якщо набудуть чинності залізобетонні гарантії безпеки, про які заявили представники США на зустрічі", — заявила Свириденко за підсумками зустрічі.

Американські офіційні особи раніше анонімно також підтвердили виданню "Суспільне", що BlackRock та Світовий банк працюють pro bono над фінансовими аспектами відновлення України, включаючи використання заморожених російських активів, фінансування реконструкції, компенсацію жертвам війни та довгострокову економічну стійкість, як повідомляло видання. Європейські уряди при цьому заявили про сильну фінансову підтримку.

Координатор експертних груп Економічної експертної платформи, асоційований експерт CASE Україна Олег Гетман в ефірі Ранок.LIVE, коментуючи заяву Віткоффа щодо проєкту післявоєнного відновлення України та зокрема його учасників, розповів, що BlackRock — це дійсно дуже потужна компанія, яка заслугувала високий авторитет не міжнародному ринку й володіє величезними активами, що навіть перевищують сумарне ВВП Британії та Німеччини.

Переговори з нею тривають вже близько року, й компанія, за словами експерта, безумовно буде готова інвестувати в Україну після призупинення або заморожування воєнних дій.

"Для інвесторів в Україні є дуже багато цікавих напрямків. Насамперед це військова промисловість, яка тепер є однією з наших найінноваційніших галузей. Безумовно це також наші корисні копалини, аграрна сфера тощо", — наголосив Гетман.

Економіст додав, що інвестори й зараз потроху вкладають кошти в Україну, але інвестуватимуть "шаленими обсягами", як тільки війна зупиниться та будуть забезпечені певні гарантії.

Що відомо про компанію BlackRock

За даними з відкритих джерел, BlackRock, яка, за словами Віткоффа залучена до проєкту післявоєнного відновлення України, вважається однією з найвпливовіших компаній світу, яка оперує трильйонами доларів.

Компанія, як йдеться на її офіційному сайті, була заснована у 1988 році вісьмома партнерами на чолі з Лоуренсом Фінком і спочатку входила до складу Blackstone Group. У 1992 році вона була перереєстрована як корпорація BlackRock і стала публічним підприємством.

Головне про BlackRock:

покриття — штаб-квартира у Нью-Йорку + 70 офісів у 30 країнах та клієнти у 100 країнах;

активи станом на 2025 рік — 12,5 трильйона доларів.

Торік BlackRock посідала 210 місце у списку Fortune 500 найбільших корпорацій США за доходами.

Хто такий Ларрі Фінк

Співзасновник, голова правління і CEO BlackRock народився у 1952 році у США. Як йдеться на сайті компанії, Фінк здобув ступінь магістра ділового адміністрування (MBA) в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі (UCLA) у 1976 році та ступінь бакалавра в UCLA у 1974 році.

До заснування BlackRock у 1988 році пан Фінк був членом керівного комітету та керуючим директором The First Boston Corporation.

У профілі Ларрі Фінка зазначається, що саме під його керівництвом BlackRock перетворилася на світового лідера в галузі інвестиційних та технологічних рішень.

"Місія BlackRock полягає в тому, щоб допомогти нашим клієнтам будувати краще фінансове майбутнє, і фірмі довіряють управляти більшою кількістю грошей, ніж будь-якій іншій інвестиційній компанії у світі", — наголошують в компанії.

Ларрі Фінк також входить до складу рад Музею сучасного мистецтва та Інституту Аспена, до Консультативної ради Школи економіки та менеджменту Університету Цінхуа в Пекіні й до Виконавчого комітету Партнерства для міста Нью-Йорк.

Успішні кейси BlackRock

Одним з ключових та найперших досягнень BlackRock є створення платформи Aladdin для управління портфелями та ризиками, зазначається в огляді від фахівців Cryptology Key. Вона була створена у 1999 році я внутрішня система BlackRock, але швидко стала глобальним інструментом, яким користуються найбільші у світі фінансові установи, включно з центральними банками та інвестиційними фондами.

Компанія має частки у 99% найбільших корпорацій світу — Apple,

Microsoft, Amazon, Tesla та ін.

Портфоліо BlackRock. Графіка: FinFab, соцмережа Х.

Ще одним поворотним моментом, який привів BlackRock до статусу глобального лідера, стала угода 2006 року з придбання Merrill Lynch Investment Managers — крок, який суттєво розширив масштаби бізнесу та закріпив компанію серед провідних світових керуючих активами.

Однак справжній злам траєкторії розвитку відбувся у 2009 році, коли BlackRock поглинула Barclays Global Investors разом із брендом iShares, найбільшим на той момент провайдером ETF-фондів у світі. Саме ця угода перетворила BlackRock на беззаперечного лідера глобального ринку управління капіталом.

Після фінансової кризи 2008 року роль компанії вийшла далеко за межі класичного інвестиційного менеджменту. Федеральна резервна система США та американський уряд залучили BlackRock до управління токсичними та проблемними активами, викупленими для стабілізації фінансової системи.

Така співпраця не лише зміцнила позиції компанії, а й сформувала її імідж як ключового експерта у сфері управління фінансовими ризиками та кризового консалтингу на державному рівні.

Компанія й надалі постійно розширює свою присутність у нових секторах, включно з фінтехом і ШІ, а також посилює свій вплив на світову економіку, працюючи з урядами та найбільшими корпораціями світу.

