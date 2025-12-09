Средняя зарплата во Львове в декабре 2025 — какие суммы зарабатывают жители города

Человек держит в руках купюры по 500 гривен. Фото: Новини.LIVE

Львов, как и Киев, всегда был и остается "магнитом" для туристов. Причем речь идет не только об иностранцах. Более того — есть люди, которые ехали в город ради красивой архитектуры, но оставались здесь работать из-за перспективы карьерного роста и растущей зарплаты.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какова средняя зарплата во Львове в декабре 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Сколько в среднем платят во Львове

Как свидетельствуют данные на сайте по поиску работы Work.ua, зарплата во Львове по состоянию на декабрь держится на отметке в 29 тысяч гривен. Это лишь на 3 тысячи гривен меньше, чем средний показатель в Киеве.

Как изменилась средняя зарплата во Львове. Скриншот: Work.ua

За год средняя зарплата выросла на 23%. Отметим, что медиану зарплат рассчитали на основании данных из 14 399 вакансий, которые размещались на сайте по поиску работы во Львове в течение последних трех месяцев.

У кого прибавилась зарплата

Больше всего выросла зарплата у диспетчеров. Так, за 12 месяцев показатель вырос на 56%, поэтому в декабре этим специалистам платят 55 тысяч гривен. Заработок юристов увеличился на 56% — до 35 тысяч гривен в декабре.

Менеджеры проектов сейчас зарабатывают по 45 тысяч гривен — это на 50% больше, чем год назад. Рост выплат электриков составляет 46%, во Львове они ежемесячно зарабатывают по 35 тысяч гривен.

Популярные вакансии во Львове и средняя зарплата

В список популярных вакансий вошли:

Менеджер по продажам — средняя зарплата 37,5 тысячи гривен. Экспедитор — 33 тысячи гривен. Менеджер по работе с клиентами — 31 тысяча гривен. Разнорабочий — 28,5 тысячи гривен. Грузчик — 27,7 тысячи гривен. Кладовщик — 27,5 тысячи гривен. Пекарь — 27,5 тысячи гривен. Официант — 26 тысяч гривен. Офис-менеджер — 25 тысяч гривен. Бариста — 24 тысячи гривен. Кассир — 23,6 тысячи гривен.

По 24 тысячи гривен во Львове платят продавцам-консультантам, а администраторы могут в среднем зарабатывать по 23,5 тысячи гривен.

Ранее мы рассказывали о регионах Украины с самой большой средней зарплатой. Отметим, что в целом этот показатель по стране в декабре 2025 года остановился на отметке в 27 тысяч гривен. Также мы писали, могут ли работодатели выплатить еще одну зарплату своим подчиненным наперед. Известно, от каких условий это зависит.