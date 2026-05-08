Пенсії в Україні: який буде розмір виплати із середньою зарплатою у 30 000 грн

Люди похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України (ПФУ) визначає розмір виплат громадян на "заслуженому відпочинку" на основі спеціальної формули, ключову роль в якій грає розмір офіційного доходу протягом трудової діяльності. Відомо, який буде розмір пенсії із середньою заробітною платою.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

Розмір пенсії із середньою зарплатою в Україні

Правила пенсійного законодавства передбачають прямий зв'язок розміру пенсії із сукупним обсягом страхового стажу та рівнем офіційного доходу протягом всієї кар'єри.

З огляду на це, для кожного громадянина розмір виплат буде індивідуальним. ПФУ застосовує для розрахунку таку формулу:

Пенсія = ЗП × КЗ × КС, де ЗП — середня зарплата за останні три роки перед пенсією (станом на зараз — 17 482 грн), КЗ — індивідуальний коефіцієнт власної зарплати, КС — коефіцієнт страхового стажу.

Читайте також:

Зокрема, українець із середньою заробітною платою, яка станом на травень дорівнює близько 30 000 грн, зможе розраховувати на пенсію, розмір якої становитиме 6 100 грн. Також відповідний розмір виплати можна отримати за наявності повного страхового стажу.

Так, людина, яка має 35 років стажу та середню зарплату (дохід за всю кар'єру) може розраховувати на пенсію у сумі 6 119 грн.

Проте кінцева сума у разі виходу на пенсію за віком може змінитися за рахунок права на різноманітні доплати.

Актуальні пенсії українців у 2026 році

У 2026 році пенсійні виплати громадян дещо підвищились. Зокрема, завдяки березневій індексації середній розмір з 1 січня до 1 квітня зріс з 6 544 до 7 236 грн. Водночас, максимальні пенсії не індексували, але розмір довічного грошового утримання суддів зріс з 112 388 до 114 163 грн.

Проте багато пенсіонерів отримують виплату не вище 5 000 грн на місяць. Йдеться про близько 4,5 млн пенсіонерів (частка 45% від сукупної кількості).

Розмір середньої пенсії з інвалідності становить 6 530 грн. Також зросла мінімальна пенсійна виплата для непрацездатних членів родини загиблих захисників, а також для їхніх дітей, яким призначена держдопомога. З березня така виплата становить не менше 12 810 грн на людину. Минулого року розмір мінімальної гарантії для такої категорії осіб становив близько 8 000 грн.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, хто з громадян зможе отримати "пенсійний бонус" у травні — десятикратний розмір місячної пенсії. Згідно із законом "Про загальнообов’язкове держпенсійне страхування", деяким категоріям працівників бюджетної галузі передбачене право на разову грошову допомогу у разі виходу на пенсію за віком.

Ще Новини.LIVE писали, які професії дають право на пенсію за вислугою років. За даними ПФУ, основною умовою є наявність спеціального стажу роботи. Проте існують ситуації, коли можуть відмовити в оформленні такого виду пенсії.