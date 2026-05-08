Пенсии в Украине: какой будет размер выплаты со средней зарплатой в 30 000 грн

Пожилые люди, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) определяет размер выплат граждан на "заслуженном отдыхе" на основе специальной формулы, ключевую роль в которой играет размер официального дохода в течение трудовой деятельности. Известно, какой будет размер пенсии со средней заработной платой.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Размер пенсии со средней зарплатой в Украине

Правила пенсионного законодательства предусматривают прямую связь размера пенсии с совокупным объемом страхового стажа и уровнем официального дохода на протяжении всей карьеры.

Учитывая это, для каждого гражданина размер выплат будет индивидуальным. ПФУ применяет для расчета следующую формулу:

Пенсия = ЗП × КЗ × КС, где ЗП — средняя зарплата за последние три года перед пенсией (по состоянию на сейчас — 17 482 грн), КЗ — индивидуальный коэффициент собственной зарплаты, КС — коэффициент страхового стажа.

Читайте также:

В частности, украинец со средней заработной платой, которая по состоянию на май равна около 30 000 грн, сможет рассчитывать на пенсию, размер которой составит 6 100 грн. Также соответствующий размер выплаты можно получить при наличии полного страхового стажа.

Так, человек, который имеет 35 лет стажа и среднюю зарплату (доход за всю карьеру) может рассчитывать на пенсию в сумме 6 119 грн.

Однако конечная сумма в случае выхода на пенсию по возрасту может измениться за счет права на различные доплаты.

Актуальные пенсии украинцев в 2026 году

В 2026 году пенсионные выплаты граждан несколько повысились. В частности, благодаря мартовской индексации средний размер с 1 января по 1 апреля вырос с 6 544 до 7 236 грн. В то же время, максимальные пенсии не индексировали, но размер пожизненного денежного содержания судей вырос с 112 388 до 114 163 грн.

Однако многие пенсионеры получают выплату не выше 5 000 грн в месяц. Речь идет об около 4,5 млн пенсионеров (доля 45% от совокупного количества).

Размер средней пенсии по инвалидности составляет 6 530 грн. Также выросла минимальная пенсионная выплата для нетрудоспособных членов семьи погибших защитников, а также для их детей, которым назначена госпомощь. С марта такая выплата составляет не менее 12 810 грн на человека. В прошлом году размер минимальной гарантии для такой категории лиц составлял около 8 000 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кто из граждан сможет получить "пенсионный бонус" в мае — десятикратный размер месячной пенсии. Согласно закону "Об общеобязательном госпенсионном страховании", некоторым категориям работников бюджетной отрасли предусмотрено право на разовую денежную помощь в случае выхода на пенсию по возрасту.

Еще Новини.LIVE писали, какие профессии дают право на пенсию по выслуге лет. По данным ПФУ, основным условием является наличие специального стажа работы. Однако существуют ситуации, когда могут отказать в оформлении такого вида пенсии.