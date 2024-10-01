Пенсії в Україні — у кого з громадян зростуть виплати на 1 тис. грн

Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У жовтні 2024 року самотнім пенсіонерам, які потребують стороннього догляду, доступна доплата у майже 1 тис. грн. Її можуть оформити тільки деякі категорії громадян.

Про це йдеться у повідомленні одного з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Право на доплату до пенсій у жовтні

Право на доплату до пенсій прописане у законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб" та рішенні уряду.

Для того, щоб отримати таку щомісячну надбавку до пенсії, потрібно відповідати таким критеріям:

досягнути 80 років і вище;

проживати самостійно;

потребувати регулярного стороннього догляду через стан здоров’я;

отримувати пенсійну виплату за віком.

Так, якщо громадянин отримує пенсію за інвалідністю, то не матиме права надбавку. Потреба у регулярному сторонньому догляді має бути підтверджена документальним лікарським висновком.

Згідно з нормами закону, розмір доплати має становити 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2024 році прожитковий мінімум підвищився до 2361 грн, тому доплата до пенсії також зросла і становить 944 грн.

Як пенсіонерам оформити доплати

Для того, щоб оформити доплату, окрім заяви, пенсіонерам потрібно подати такі документи:

висновок лікарської комісії, де буде зазначено, що людина потребує стороннього догляду;

паспорт громадянина;

ідентифікаційний номер;

витяг з ПФУ у про те, що пенсіонер не отримує доплати з догляду.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з жовтня відбудуться зміни для пенсіонерів, зокрема зростуть виплати. Підвищення отримають ті, хто має право на вікову надбавку або на грошову допомогу від ВПП ООН.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді розповіли про гарантоване збільшення основного розміру пенсії на 54%. Це стане можливо у разі перенесення дати виходу на заслужений відпочинок на шість років (72 місяці).