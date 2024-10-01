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Одиноким пенсионерам доплатят 1 тыс. грн — как оформить надбавку с 1 октября

1 октября 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — у кого из граждан вырастут выплаты на 1 тыс. грн
Пожилая женщина. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В октябре 2024 года одиноким пенсионерам, нуждающимся в постороннем уходе, доступна доплата почти в 1 тыс. грн. Ее могут оформить только некоторые категории граждан.

Об этом говорится в сообщении одного из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Право на доплату к пенсиям в октябре

Право на доплату к пенсиям прописано в законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц" и решении правительства.

Для того, чтобы получить такую ежемесячную надбавку к пенсии, нужно соответствовать следующим критериям:

  • достичь 80 лет и выше;
  • проживать самостоятельно;
  • нуждаться в регулярном постороннем уходе из-за состояния здоровья;
  • получать пенсионную выплату по возрасту.

Так, если гражданин получает пенсию по инвалидности, то не будет иметь права надбавку. Потребность в регулярном постороннем уходе должна быть подтверждена документальным врачебным заключением.

Согласно нормам закона, размер доплаты должен составлять 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2024 году прожиточный минимум повысился до 2361 грн. поэтому доплата к пенсии также выросла и составляет 944 грн.

Как пенсионерам оформить доплаты

Для того, чтобы оформить доплату, кроме заявления, пенсионерам нужно подать следующие документы:

  • заключение врачебной комиссии, где будет указано, что человек нуждается в постороннем уходе;
  • паспорт гражданина;
  • идентификационный номер;
  • выписка из ПФУ в том, что пенсионер не получает доплаты по уходу.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с октября произойдут изменения для пенсионеров, в том числе вырастут выплаты. Повышение получат те, кто имеет право на возрастную надбавку или денежную помощь от ВПП ООН.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде рассказали о гарантированном увеличении основного размера пенсии на 54%. Это станет возможным в случае переноса даты выхода на заслуженный отдых на шесть лет (72 месяца).

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