Увольнение с работы — какие виды выплат и суммы в 2025 году

Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские работодатели должны осуществлять полный расчет в случае увольнения работников. Существует несколько видов выплат в зависимости от оснований завершения работы.

Соответствующий вопрос регулирует статья 47 Кодекса законов о труде (КЗоТ).

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Правила расчета в случае увольнения работников

Так, в документе прописано, как именно должен осуществляться расчет и какие размеры выплат, в частности в случае увольнения по собственному желанию.

В целом выплата расчетных в случае увольнения работника должна состоять из следующих сумм:

заработной платы;

выходного пособия при условии, что такая выплата предусматривается договором;

компенсации за неиспользованные дни отпусков;

дополнительных гарантий, предусмотренных коллективным договором.

То есть общая сумма компенсации у каждого такого работника будет индивидуальной. Осуществление выплаты должно происходить в день увольнения работника. Однако если он в день увольнения не работал, то сумму должны выплачивать не позднее следующего дня после предоставления им требования об осуществлении расчета.

Заработную плату компания должна выплачивать за фактически выполненную работу до даты увольнения. Также предусмотрено выходное пособие — оно является гарантированной государством компенсацией работнику, которого работодатель уволил по собственной инициативе. Согласно трудовому законодательству, установлен минимальный размер выплат при увольнении. Однако компании имеют право сами прописывать в коллективном договоре и осуществлять расчет при увольнении также и в больших размерах.

Размеры выплат выходного пособия

В частности, компенсация в размере трехмесячного среднего заработка должна выплачиваться в случае увольнения по инициативе работника вследствие нарушения работодателем законодательства о труде, совершения моббинга (травли) в отношении работника или непринятия мер по предотвращению этого (статья 38, 39 Кодекса).

Выплата в размере шестимесячного среднего заработка предусмотрена в случае прекращения полномочий должностных лиц (п. 5 статьи 41 КЗоТ).

Выплата в размере трехдневного среднего заработка осуществляется временным работникам, недельного среднего заработка — рабочим и служащим, занятым на сезонных работах.

Выплату в размере среднего месячного заработка предоставляют:

при увольнении из-за отказа работника от перевода на работу в другую местность;

при увольнении из-за изменения в организации производства и труда, в частности ликвидации, реорганизации;

увольнение из-за выявленного несоответствия работника занимаемой должности/выполняемой работе в связи с недостаточной квалификацией или состоянием здоровья;

увольнение из-за восстановления на работе работника, который ранее выполнял соответствующую работу;

увольнение из-за невозможности обеспечить работника работой, определенной трудовым договором (уничтожение производственных, организационных и технических условий вследствие боевых действий).

Также должна быть осуществлена выплата отпускных уволенным работникам. Факт увольнения не ограничивает право работника получить денежную компенсацию за период неиспользованного отпуска.

В случае увольнения по собственному желанию предусмотрены следующие выплаты:

зарплата за отработанное время;

выходное пособие;

компенсация за неиспользованный отпуск.

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