Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Видео

Отстройка Сум — как финансируют восстановление разрушенного жилья

Отстройка Сум — как финансируют восстановление разрушенного жилья

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 16:05
Восстановление разрушенного жилья на Сумщине — сколько средств привлекла местная власть
Последствия обстрелов на Сумщине. Фото: Сумской городской совет, Telegram

Сумщина стала областью Украины, которая одной из первых ощутила на себе влияние войны. Разрушенные дома, поврежденная инфраструктура и тысячи людей, потерявших крышу над головой, — это реальность, с которой пришлось столкнуться громадам. Сегодня регион, в частности город Сумы, постепенно восстанавливается: начаты программы восстановления жилья, на которую выделяются как государственные и международные средства, так и субвенции из местных бюджетов.

Новини.LIVE узнавали, сколько жилья разрушено в Сумах и как финансируется его восстановление.

Читайте также:

Сколько домохозяйств пострадало из-за обстрелов в Сумах

Как ответили в Сумском городском совете на запрос Новини.LIVE, в течение 2024-2025 годов в Сумах в результате российских обстрелов повреждено 4 434 домохозяйства. В том числе:

  • частных домов — 736;
  • квартир — 3 354;
  • многоквартирных домов — 198;
  • других зданий — 146.

Разрушено в Сумах 123 домохозяйства, из которых 21 частный дом, 91 квартира, 3 многоквартирных дома и 8 других зданий.

Суми запит

Ответ Сумского горсовета на запрос о финансировании восстановления. Фото: Новини.LIVE

Сколько средств выделили на восстановление в Сумах

Департамент финансов, экономики и инвестиций Сумского городского совета на запрос Новини.LIVE относительно объема средств, выделенных на восстановление объектов жилого фонда, сообщил, что в бюджете Сумской городской территориальной общины на 2025 год на восстановление объектов жилого фонда, поврежденных/уничтоженных в результате вооруженной агрессии, предусмотрены расходы в сумме 55 181,4 тыс. грн, в том числе за счет средств:

  • бюджета Сумской городской территориальной общины — 28 182,4 тыс. грн;
  • дополнительной дотации на осуществление полномочий органов местного самоуправления на деоккупированных и временно оккупированных и других территориях Украины, подвергшихся негативному влиянию в связи с полномасштабной вооруженной агрессией РФ — 20 068,4 тыс. грн;
  • другой субвенции из местных бюджетов — 6 930,6 тыс. грн.
Ответ Сумского горсовета на запрос о финансировании восстановления. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы писали, что власти Сумщины ищут решение, как защитить население от российских атак и дать приют тем, кто вынужденно покинул дома в результате войны. Сейчас регион тесно сотрудничает с Красным крестом и другими городами в этом направлении.

Также мы рассказывали, что в Украине стартовал третий этап государственной программы "єВідновлення" для людей, которые потеряли свои дома из-за войны. Он открывает возможность подать финальный отчет о завершенном строительстве, зафиксировать ввод нового жилья в эксплуатацию и подтвердить целевое использование государственных средств.

недвижимость Сумы Сумская область обстрелы восстановление
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
