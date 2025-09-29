Прифронтовые реалии — какую помощь оказывают владельцам разрушенного жилья в Запорожье

Последствия атаки РФ на Запорожье. Фото: Запорожская ОГА

Война принесла на Запорожье не только боль потерь и опасность, но и серьезные разрушения жилой инфраструктуры. Сотни семей оказались без крыши над головой, их дома были уничтожены или существенно повреждены в результате обстрелов. Несмотря на сложные обстоятельства, в регионе, в частности в областном центре, продолжаются восстановительные работы, а для пострадавших жителей действуют программы поддержки и временного расселения.

Исполнительный комитет Запорожского городского совета предоставил ответ на запрос редакции Новини.LIVE о состоянии жилых домов, поврежденных во время вооруженной агрессии РФ, финансировании их восстановления и мерах помощи пострадавшим жителям.

Сколько жилых домов повреждено в Запорожье

По данным ведомства, с начала военных действий по состоянию на сегодня в результате ракетных ударов по городу Запорожье:

незначительно повреждены — 1 162 многоквартирных дома и 2 389 частных домовладений;

значительно повреждены — 23 многоквартирных дома и 49 частных.

Как происходит восстановление домов

Среди 23 значительно поврежденных многоквартирных домов в Запорожье:

6 домов восстановлено, жители уже вернулись;

7 — продолжаются ремонтно-восстановительные работы;

1 — изготовлена проектно-сметная документация, проводится процедура закупок;

2 — выполняются работы по разработке проектно-сметной документации;

1 — выполняются работы по частичному ремонту внутренних конструкций.

Кроме того, 6 домов в городе частично разрушены и определены техническим обследованием как непригодные к эксплуатации. Жителям этих домов, как пояснили в Запорожском горсовете, предоставляется компенсация путем выдачи жилищных сертификатов.

Сколько средств выделили на восстановление

На восстановление жилья, разрушенного в 2023-2025 годах, в городском бюджете предусмотрено почти 104,61 млн грн.

Из государственного бюджета на восстановление жилья в городе Запорожье выделено около 590,833 млн грн.

Какая помощь предоставляется владельцам разрушенного жилья

В рамках Программы, утвержденной Запорожским горсоветом, жители, чье жилье разрушено или серьезно повреждено, имеют право на ежемесячную помощь в размере 10 000 грн до момента получения жилья или сертификата.

Кроме того, в рамках Комплексной программы соцзащиты населения города Запорожья (2022-2024) предусмотрена единовременная адресная материальная помощь в размере 15 000 грн для граждан отдельных категорий. В частности это:

лица с инвалидностью;

лица с инвалидностью с детства;

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

многодетные семьи;

получатели жилищных субсидий или льгот на оплату ЖКУ, жилье которых повреждено в результате обстрелов.

В ведомстве отметили, что жители Запорожья, которые потеряли жилье, могут обратиться в Департамент соцзащиты населения для получения статуса внутренне перемещенного лица, оформления помощи и временного расселения при необходимости.

Ответ Запорожского горсовета на запрос о финансировании восстановления. Фото: Новини.LIVE

Ответ Запорожского горсовета на запрос о финансировании восстановления. Фото: Новини.LIVE

Ответ Запорожского горсовета на запрос о финансировании восстановления. Фото: Новини.LIVE 1 / 3





Ранее мы писали, что программа "єВідновлення" продолжает расширять свои возможности для украинцев, которые потеряли жилье из-за вражеских обстрелов. Если раньше дистанционные обследования применялись преимущественно на территориях активных боевых действий, то теперь правительство включило и так называемые территории возможных боевых действий.

Также мы рассказывали, что в рамках программы "єВідновлення" государство предоставляет украинцам не только компенсацию на ремонт, но и средства на строительство нового жилья.