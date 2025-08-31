Нулевая субсидия - кому и почему ее назначают в 2025 году

Женщина держит в руках журнал. Фото: УНИАН

Жилищная субсидия — это финансовая поддержка, которую государство предоставляет членам домохозяйства на возмещение расходов по ЖКУ, расходов на управление многоквартирным домом, на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. При этом украинцам иногда назначают субсидию, размер которой составляет ноль гривен.

По какой причине назначают субсидию в ноль гривен

Жилищную субсидию предоставляют, когда у вас существует уплаченная за коммуналку сумма отличается от размера обязательного платежа, пояснили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Последний показатель для семьи определяется индивидуально и зависит от размера совокупного дохода каждого представителя семьи. Но если при расчете разница, а соответственно и размер субсидии, имеет нулевое или отрицательное значение, субсидия будет на уровне нуля гривен.

"Это означает, что размеры уплаченных сумм за жилищно-коммунальные услуги не превышают размер обязательного платежа", — рассказали в ПФУ.

Когда устанавливают "нулевую" субсидию

"Нулевая" субсидия, как правило, назначается летом или в октябре — когда отопление работало неполный месяц. Однако для каждой коммунальной услуги есть размер обязательной платы. Она вносится, если домохозяйство получает субсидию. Остальную стоимость потребленных услуг государство возместит.

О чем еще стоит знать

Напомним, что украинцам могут и отказать в назначении жилищных субсидий. Это произойдет, если:

семья не вернула излишне выплаченную субсидию;

домохозяйство имеет долг по алиментам более чем за три месяца;

есть долг за коммуналку более 680 грн за три месяца;

есть депозит от 100 тыс. грн или сделана покупка на сумму более 100 тыс. грн;

в семье есть взрослый, который не работает, не учится и не стоит на учёте в центре занятости;

есть авто младше 5 лет или два и более транспортных средств до 15 лет (мопеды и велосипеды не считаются).

Субсидию также не назначают, если площадь жилья превышает 130 кв.м (квартира) или 230 кв.м (дом). Однако это правило не касается многодетных семей.

