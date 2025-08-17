Видео
Видео

Льготы для УБД планируют расширить — что известно

Льготы для УБД планируют расширить — что известно

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 13:35
Для УБД хотят ввести льготы при трудоустройстве — детали
Удостоверение УБД в руке. Фото: УНИАН

Для участников боевых действий в Украине планируют ввести важную льготу. Речь идет об отмене требований по обязательному собеседованию и владению иностранным языком для принятия на госслужбу.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Парламентский комитет по вопросам социальной политики рекомендовал принять в первом чтении доработанный законопроект 13180-д по обеспечению механизма трудоустройства и сохранения уровня дохода участников боевых действий (включая лиц, имеющих статус лица с инвалидностью вследствие войны) после демобилизации.

Ранее этот законопроект анонсировала председатель социального комитета Галина Третьякова. По ее словам, предлагается убрать собеседование как необходимую составляющую конкурса при принятии УБД на госслужбу. А до восстановления конкурсов на госслужбу — "вообще такое трудоустройство на вакантные должности УБД делать автоматически на основании заявления при условии, конечно, соответствия образования".

Что изменится для военнослужащих

Авторы инициативы предлагают внести изменения в Закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", которыми:

  • дополняется статья 1 положением о содействии трудоустройству демобилизованных ветеранов;
  • вводится новая статья о механизмах трудоустройства и введения ежемесячных стипендий для ветеранов в течение первых 2-х лет после демобилизации при условии трудоустройства на государственную службу, в органы местного самоуправления или в частном секторе.

В Законе "О государственной службе":

  • установление приоритетного права на занятие должностей в случае равных результатов конкурсного отбора на государственные должности;
  • отмена требования к обязательному собеседованию, как субъективного фактора оценки профессиональной компетентности;
  • отмена обязанности владения иностранным языком для ветеранов при трудоустройстве на государственную службу.

В Законе "О правовом режиме военного положения", которым, в частности, на период до восстановления процедуры проведения конкурсов на должности государственной службы предусматривается автоматическое назначение ветеранов на вакантные должности по поданному заявлению, если такая должность соответствует требованиям к уровню образования.

В случае принятия что этот закон будет действовать в течение 5 лет с момента вступления его в силу.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
