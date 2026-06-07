Льготы на коммуналку для УБД: сколько начислят в июне и что меняет доход семьи

Украинские военные, удостоверение и медаль УБД, счета за коммуналку. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Участники боевых действий в Украине имеют право на существенную государственную поддержку при оплате жилищно-коммунальных услуг. Для этой категории граждан предусмотрена льгота в размере 75% на оплату квартплаты, электроэнергии, газа, отопления, водоснабжения, вывоза бытовых отходов и других коммунальных услуг.

Зависит ли сумма льготы от дохода семьи УБД и какие социальные нормативы действуют в июне, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на онлайн-медиа Министерства обороны Украины "АрмияInform".

Как доходы семьи влияют на получение льготы

В 2025 году в Украине изменили порядок начисления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Одним из главных нововведений стал учет среднемесячного совокупного дохода семьи при определении права на компенсацию.

Впрочем, для участников боевых действий действует отдельный порядок. На них ограничения по уровню доходов не распространяются, поэтому льгота на коммунальные услуги предоставляется независимо от финансового состояния семьи.

Вместе с тем государство компенсирует расходы только в пределах установленных социальных нормативов. Если фактическое потребление превышает определенные лимиты, разницу необходимо оплачивать самостоятельно по полной стоимости тарифа.

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Какие нормы действуют для электроэнергии

75% скидки на оплату электроэнергии рассчитывается в пределах социальных норм потребления. Объем льготы зависит от типа жилья и наличия определенных коммунальных услуг.

Социальные нормативы следующие:

если в доме есть газ и централизованное горячее водоснабжение — 70 кВт-ч на одного человека и дополнительно 30 кВт-ч на каждого следующего члена семьи. Максимальный лимит для семьи — 190 кВт-ч;

если установлена электроплита и есть централизованное горячее водоснабжение — 110 кВт-ч на одного человека плюс 30 кВт-ч на каждого следующего члена семьи. Не более 230 кВт-ч на домохозяйство;

если используется электроплита, но централизованной горячей воды нет — 130 кВт-ч на одного человека и дополнительно 30 кВт-ч на каждого члена семьи. Максимум — 250 кВт-ч;

если отсутствуют и электроплита, и централизованное горячее водоснабжение — 100 кВт-ч на одного человека плюс 30 кВт-ч на каждого следующего жильца. Предельный объем — 220 кВт-ч на семью.

Льготы на оплату газа

Для природного газа также установлены отдельные социальные нормы потребления на одного человека ежемесячно:

газовая плита и централизованное горячее водоснабжение — 3,3 кубометра;

только газовая плита при отсутствии горячей воды и газовой колонки — 5,4 кубометра;

газовая плита вместе с газовой колонкой —10,5 кубометра.

Нормы для отопления жилья

Льгота на отопление начисляется в соответствии с социальной нормой площади жилья. Она составляет 21 квадратный метр на каждого члена семьи, который имеет право на льготу, а также дополнительно 10,5 квадратного метра на всю семью.

Дальнейший расчет зависит от типа отопления, которое используется в помещении:

централизованное отопление — 0,0383 Гкал на 1 кв. м площади;

газовое отопление — 4 кубометра газа на 1 кв. м;

электрическое отопление — 30 кВт-ч на 1 кв. м жилья.

Какие действуют нормы на воду

Для водоснабжения и водоотведения также предусмотрены социальные лимиты на одного человека ежемесячно:

холодная вода при наличии централизованного горячего водоснабжения — 2 кубометра;

холодная вода при отсутствии горячего водоснабжения или если его нет более 14 дней — 3,6 кубометра;

горячая вода при централизованном снабжении — 1,6 кубометра;

водоотведение — 3,6 кубометра.

Как начисляется льгота на квартплату и вывоз мусора

Компенсация за вывоз бытовых отходов назначается на каждое лицо, имеющее право на льготу и проживающее вместе с участником боевых действий. Социальная норма для этой услуги составляет 0,4167 кубометра мусора на одного человека ежемесячно.

Что касается квартплаты — то есть расходов на содержание дома и придомовой территории — то размер компенсации определяется в соответствии с площадью жилья. Такие правила одинаково применяются как для домов, находящихся на обслуживании ЖЭКов, так и для ОСМД.

Для расчета используется социальная норма жилья: 21 квадратный метр отапливаемой площади на каждого льготника и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью.

В то же время государство компенсирует расходы только в пределах установленной предельной стоимости услуг за квадратный метр. Именно поэтому фактический размер льготы может отличаться в зависимости от тарифов и поставщика услуг.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какими льготами пользуются дети УБД. В частности они могут получить бесплатные учебники в школе и полноценное питание, которое оплачивается из местного бюджета. Кроме того, им доступны социальные стипендии и льготные кредиты на обучение.

Также Новини.LIVE писали, что для УБД могут ввести новую льготу. На правительственном портале появилась петиция с призывом освободить защитников от уплаты налога на недвижимость за так называемые лишние квадратные метры. Инициатива касается как жилой, так и нежилой недвижимости.