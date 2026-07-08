Выплатят ли субсидию, если есть земельный пай: в Пенсионном фонде дали разъяснения

Женщина на земельном участке, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Часто можно услышать мнение, что если у человека есть земельный пай, то о жилищной субсидии можно забыть. На самом деле наличие пая не является основанием для отказа. Но есть один нюанс, который действительно может повлиять на размер помощи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Важен не сам пай, а доход от него

При назначении жилищной субсидии государство учитывает доходы семьи. Если земельный пай приносит прибыль, например, вы сдаете его в аренду, то этот доход включается в общий расчет.

Именно из-за этого в отдельных случаях размер субсидии может быть меньше. Но это не означает, что человек автоматически лишится права на государственную помощь.

Если арендную плату платят не деньгами

Бывает, что владельцы паев получают арендную плату не деньгами, а зерном, подсолнечником или другой сельскохозяйственной продукцией.

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В таком случае арендатор все равно обязан определить ее денежную стоимость и подать соответствующую информацию в Налоговую службу. Далее эти данные автоматически передаются в Пенсионный фонд, который и учитывает этот доход при назначении субсидии.

То есть даже если вы не получали деньги на карту, а забрали арендную плату продукцией, она все равно считается доходом.

Когда земельный пай вообще не влияет на субсидию

Есть и другая ситуация. Если пай не сдается в аренду, не используется для получения прибыли и не приносит никакого дохода, то беспокоиться не нужно.

В Пенсионном фонде подчеркивают: наличие земельного пая само по себе не влияет ни на право получать жилищную субсидию, ни на ее размер.

Что ещё важно

Информацию о доходах от аренды Пенсионный фонд получает автоматически через электронный обмен данными с Государственной налоговой службой. Поэтому скрыть такой доход не получится — он все равно будет учтен при расчете.

Именно поэтому, если вы сдаете пай в аренду, стоит помнить, что полученные средства или их денежный эквивалент могут повлиять на сумму субсидии.

Как сообщали Новини.LIVE, после изменения тарифов на жилищно-коммунальные услуги Пенсионный фонд автоматически пересчитывает размер жилищных субсидий. Получателям помощи не нужно подавать новое заявление или обращаться в ПФУ — новый размер выплаты определяется с учетом обновленных тарифов и обязательного платежа домохозяйства.

Также Новини.LIVE писали, что жители прифронтовых общин могут получить единовременную международную помощь на приобретение твёрдого топлива в размере до 19 400 грн. Кроме того, домохозяйствам с печным отоплением государство назначает жилищную субсидию на дрова или уголь, а отдельным категориям граждан — льготы, размер которых зависит от доходов семьи и статуса получателя.