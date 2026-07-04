Субсидии в Украине: будет ли помощь тем, кто не оформил ее до 1 июля

Деньги и квитанция, люди переходят дорогу. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы, которые не успели подать документы и оформить жилищную субсидию на неотопительный период, всё равно не останутся без государственной помощи. Однако получат её позже.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), передает Новини.LIVE.

Субсидии в июле

Согласно разъяснению ПФУ, в соответствии с пунктом 75 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, если гражданин обращается за назначением помощи в течение двух месяцев с начала неотопительного или отопительного сезона, субсидия назначается с начала соответствующего сезона.

Соответственно, тем гражданам, которые оформили субсидию до 1 июля, выплаты будут начисляться с начала неотопительного сезона — с 1 мая.

Что ещё стоит знать

Напомним, документы на субсидию подаются несколькими способами:

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по поште;

через портал Дія;

через уполномоченных представителей громад;

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

в мобильном приложении ПФУ;

через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Также услуга по оформлению жилищной субсидии доступна на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

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