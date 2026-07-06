Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Новые тарифы на воду: как это повлияет на размер субсидии

Новые тарифы на воду: как это повлияет на размер субсидии

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 08:50
Тарифы на воду выросли: как изменится размер жилищной субсидии
Деньги, подсчеты, счетчики воды. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) сообщили, что изменится для домохозяйств, получающих жилищные субсидии, после установления новых цен на водоснабжение и водоотведение, которые с 1 июля 2026 года выросли. В частности, потребителям разъяснили, нужно ли переоформлять помощь.

Об этом говорится в сообщении одного из управлений ПФУ, передают Новини.LIVE.

Особенности начисления субсидии после пересмотра тарифов

Как отметили в фонде, с июля текущего года тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения изменился для потребителей в ряде крупных городов. В частности, новый тариф КП "Винницаоблводоканал" составит 81,01 грн за 1 кубометр с НДС, из которых:

  • на централизованное водоснабжение — 45,53 грн;
  • на централизованное водоотведение — 35,48 грн.

В ПФУ подчеркнули, что соответствующие изменения повлияют на конечный размер жилищной субсидии, ведь если общая стоимость коммунальных услуг растет, то размер субсидии должен быть пересмотрен.

Нужно ли обращаться в ПФУ для пересмотра сумм субсидий

В то же время получатели субсидий не должны из-за изменения цен обращаться в Пенсионный фонд, ведь перерасчет будет произведен автоматически. Фонд осуществит пересмотр для субсидиантов сразу после поступления информации о новых тарифах.

Читайте также:

В частности, если семья имеет право на государственную поддержку, ее размер будет определяться с учетом новых цен на услуги и обязательного платежа домохозяйства.

"Повлияет ли это на размер жилищной субсидии? Да. Если стоимость жилищно-коммунальных услуг растет, размер субсидии пересматривается. При этом получателям субсидии не нужно обращаться в Главное управление Пенсионного фонда Украины", — говорится в сообщении.

Также в ПФУ привели пример расчета того, как новые тарифы могут повлиять на размер субсидии.

субсидії 2026
Расчет субсидии после пересмотра цен. Источник: ПФУ

Как сообщали Новини.LIVE, украинцы могут подать упрощенное заявление на назначение жилищной субсидии. По информации ПФУ, речь идет о максимально простом механизме обращения для оформления помощи. Для этого достаточно лишь подать упрощенное заявление в электронном формате через приложение Пенсионного фонда.

Еще Новини.LIVE рассказывали, когда можно лишиться субсидии из-за родственников. Как пояснили в ПФУ, при оформлении госпомощи учитывается материальное положение всех, кто зарегистрирован по адресу проживания. В частности, в определенных ситуациях учитываются родственники пенсионеров, которые могут давно жить отдельно. Однако есть способ, как не лишиться жилищной субсидии из-за прописанных в доме родственников.

коммунальные услуги субсидии деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации